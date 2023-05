Alertan por violencia en el noviazgo

La relación de noviazgo se ha convertido en la peor experiencia para algunas mujeres donde lo que comenzó con cortejos de enamoramiento terminó en violencia.

Las denuncias que las afectadas por violencia en el noviazgo llegan a interponer son por delitos como intento de violación, intento de violación o intento de feminicidio o feminicidio, pero hay problemas en dar órdenes de protección inmediata por parte de las autoridades, explicó Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad.

Explicó que la violencia en el noviazgo está dentro de lo que es la violencia de pareja que es un vínculo entre dos personas como preámbulo a una relación más formal.

En Sonora, el 38.4% de las mujeres de 15 años o más han sido violentadas por su pareja a lo largo de una relación, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de Relaciones en los Hogares, la relación de noviazgo se ha convertido en la peor experiencia para algunas mujeres donde lo que comenzó con cortejos de enamoramiento terminó en violencia.

“María” era una joven de 17 años, de escasos recursos, con una autoestima muy baja y proveniente de una familia disfuncional, cuando conoció a “Pedro”, de 20 años, y con el que comenzó una relación de noviazgo.

Al principio él era amable y generoso, pero tiempo después empezó a comportarse de una manera distinta con ella, siendo controlador, celoso y ofensivo.

En mi inocencia, en mi ignorancia creía que eso era normal. “Salíamos a comer con su familia y se acercaban los meseros a darnos la carta y él enfrente de su familia decía: ‘No, a ella no le den la carta, no sabe más que comer frijoles o Maruchan’, ahorita lo platicó con una sonrisa, ya no lloro”, relató.