Alertan autoridades a 3 municipios por posibles inundaciones

AGUA PRIETA SONORA.- Habitantes de las comunidades Villa Hidalgo, Huásabas y Granados fueron alertados por las autoridades estatales y federales, luego de que la presa La Angostura estaba ayer al 114% de su capacidad y esperaba vertiera el agua como hace días.



El encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Ricardo Vázquez Aguayo, mencionó que estructuralmente la presa estaba bien, tras una revisión de personal de la Comisión Nacional del Agua.



“Únicamente tenemos ahorita por vertedor libre, la presa se encuentra a un 114.8 (%), ahorita es el último dictamen que nos pasaron, entonces el agua que está saliendo por la presa se va por el río hacia Villa Hidalgo, Huásabas y Granados”, mencionó.



En los tres municipios ya se tenía gente operativa en caso de ser necesaria alguna evacuación, señaló, y ya se tenían insumos en albergues, aunque los daños en esa región, hasta ayer, fueron únicamente agrícolas.



“Estamos trabajando en prevención, ahorita hay lluvias en esa parte, en esa región, la presa ya venía disminuyendo poco a poco, pero ahorita creemos que van a ingresar otra vez por los escurrimientos”, abundó.



Esta situación no es nueva, agregó, pues se experimentó desde noviembre pasado, cuando se afectó los municipios mencionados por las intensas lluvias y aunque en esta ocasión no se han realizado evacuaciones, se está preparado por si se requiere.



El encargado de despacho de la Coordinación Estatal de Protección Civil comentó que la próxima semana hay muy pocas posibilidades de lluvias, por lo que de superarse esta etapa, ya sólo se esperarían escurrimientos de la presa.



Las recomendaciones para los habitantes es que eviten cruzar los arroyos y ríos debido al agua que se vierte desde la presa La Angostura y debido a la situación de salud, sugirió que la población se resguarde en casa.



“Que la gente se resguarde en casa, que se quede en casa, no tienen mucho a dónde asistir, ahorita estamos ya tomando algunas determinaciones junto con el Sector Salud por instrucciones de la Gobernadora...", dijo.