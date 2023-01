Alejandro Karo: Alquimista del sonido

Su primer acercamiento con la música se dio a los once años, tras recibir una guitarra de regalo y asistir a cursos para tocarla: desde entonces no deja de experimentar con los sonidos que producen los instrumentos musicales y los retos que conlleva el combinarlos en una melodía.



Por su inquietud de aprender cosas nuevas, en 2015 fue uno de los diez latinoamericanos en acceder a un taller impartido por la productora Bertha Navarro, experiencia que confirmó su sueño y le ha permitido aparecer en los créditos de diferentes producciones audiovisuales.

¿Qué sientes al ser reconocido como un “máster” de la composición musical?



“Es la primera vez que me lo dicen, me hace sentir muy honrado, porque han sido varios años de trabajo: tengo aproximadamente ocho en la industria; nunca ha sido con el fin de un título así, pero me agrada que me consideren como uno”.

¿Por qué te especializaste en películas?



“Siempre me ha gustado ver los videos de detrás de escenas de las grabaciones de películas; una vez vi uno de cómo hicieron la música de ‘Piratas del Caribe’ y me gustó ver cómo juega la música con la tecnología, y desde ahí empecé a buscar cómo se hacía”.

El año pasado lanzaste tu álbum MARK, ¿cómo lo definirías?



“Mi sueño antes era hacer música de conciertos, para orquesta o teatro; la vida me llevó a otro rubro, que se aleja un poquito de lo que quería, tenía el deseo de hacer un disco y técnicamente es la música que nunca he hecho en cine, pero que siempre había querido hacer”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Seguir haciendo lo que hago, tener paz, me gustaría dar conciertos de mi música y eventualmente, tocar la música que hago para cine mientras se proyecta la película, con una orquesta en vivo”.

Un mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL:



“No todo es trabajo en la vida: busquen hacer cosas que les gusten y principalmente busquen paz, porque no hay nada mejor que vivir tranquilo; por más difícil que sea la vida siempre es importante tener esos lugares donde estás en paz y en calma, valorar esos momentos.



“Dormir bien y tener una buena rutina es muy importante: hay que organizarse con los horarios de sueño y descanso y si se necesita, tomar una siesta durante el día”

Composiciones



“Mis demonios nunca juraron soledad”

“Deseo deseo”

“Jesús de Nazareth”

“Bocetos”

“Las leyendas: el origen”

“Conversaciones”

Orquestador



“Silencio”

“La leyenda del Charro Negro”

“El complot mongol”

“Ahí viene Cascarrabias”