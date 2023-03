Alejandra Valencia Trujillo: “¡Con nosotras, es posible!”

“Siento que muchas de nosotras nos hemos dado cuenta de que sí podemos, que sí es posible y eso se nota, realmente sí se ve que hay más mujeres en todos los ámbitos, tanto laborales como deportivos y otros”, manifestó Alejandra Valencia Trujillo.

La visión de la atleta mexicana especializada en tiro con arco y medallista olímpica resalta el avance de las mujeres durante al menos la última década, así como la evolución que han logrado tanto en su vida privada como en la pública y productiva.

Hoy, en un marco de posibilidades personales y en una coyuntura más favorable -aunque aun con rezagos para el desarrollo pleno de ellas-, dijo, es positivo el crecimiento y el aumento de la participación femenina.

“Y creo que sí nos debemos dar cuenta de que lo que debemos buscar es equidad, no igualdad”, aportó.

En la mayoría de las disciplinas deportivas, agregó la dos veces medallista en Juegos Panamericanos, las mujeres no tienen diferencias con los hombres y pueden competir por igual, aunque hay algunos, como el béisbol, donde ellas aún no tienen participación.

“Realmente a las mujeres no las debe detener nada, nada te debe decir no lo hagas, es al contrario, por ejemplo, en tiro con arco no hay tanta diferencia entre hombres y mujeres”, aseguró.

Si bien la fuerza física entre ellos y ellas es distinta, contó, tal vez no puedan tener marcas similares, pero sí realizar los mismos deportes.

Expresó que siempre y cuando una mujer quiera participar en una disciplina deportiva o en cualquier otra actividad o trabajo y ella sabe que tiene la posibilidad de hacerlo, debe tener la oportunidad para desarrollarlo y lograr resultados.

Para Alejandra Valencia, aún con los avances, falta mayor apoyo y confianza hacia el trabajo que pueden realizar las mujeres.

“Recién escuché a un papá que le dijo a su hija que no estudiara electricidad porque no contratan a mujeres porque no les tienen confianza, entonces, ese tipo de cosas, esos estigmas, que se quiten, porque como una mujer puede ser muy buena electricista, un hombre puede ser un buen estilista”, consideró.

Realmente no hay sexos para los trabajos o los deportes, expuso, y para lograr que cada vez más mujeres incursionen en todas las actividades se requiere que se confíe en ellas y se les abran espacios y, por otro lado, que ellas mismas se comprometan a lograrlo.

“Tú mantente fiel a lo que quieres lograr y poco a poco se van a ir dando las cosas, el tiempo es muy sabio y poco a poco se logran los resultados”, recomendó.

La atleta de alto rendimiento calificó al 8 de Marzo como una fecha para recordar las luchas que libraron mujeres del pasado y poner a las del presente donde ahora están, en un mundo donde siempre se privilegió a los hombres.

“Hemos ganado oportunidades para poder hacer lo que queremos libremente”, refirió, “aunque todavía hay ámbitos donde se ve mal que una mujer haga cierta cosa, y mientras al hombre se le festeja a la mujer se le reprocha, pero siento que va cambiando esa mentalidad”.