Alejandra Millán: es tiempo de cambios

La evolución de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, sea ésta pública o privada, es cada vez más dinámica y expansiva, aseguró Alejandra Millán López, empresaria y presidenta de Sindicato Mexicano Hiaki, sindicato patronal que agrupa a mujeres.

“Cada vez habemos menos mujeres dispuestas a esperar a que los cambios se generen desde afuera. Queremos ver cambios ya, y queremos ser parte de estos cambios”, expresó.

Sin embargo, a pesar de que es conocida la capacidad de ellas para liderar y demostrar su valor en la sociedad, existe todavía una brecha enorme entre hombres y mujeres, lo que es un tema importante en la agenda por lograr la equidad no sólo en México, sino en varios países.

“A pesar de que estamos en el año 2023, seguimos luchando por espacios justos en los diferentes ámbitos; la voz de las mujeres sigue tratando de silenciarse cuando más se necesita para la construcción de un mundo mejor”, sostuvo.

Hay cambios en los derechos de las mujeres que están transformando a la sociedad, dijo, ya que se han implementado programas y normas en busca de alcanzar la igualdad y proteger la seguridad de mujeres y niñas.

Añadió que cada vez más mujeres emprenden negocios y toman decisiones importantes en empresas y en el gobierno; tienen mayor representación política y en el ámbito rural, ellas defienden su derecho a sembrar y su derecho al crédito.

“Hemos ido avanzando, pero todavía nos falta. Los salarios, por ejemplo, aún son menores para las mujeres, se obtienen con mayor esfuerzo y poco reconocimiento. Todavía hay mucho rezago y es importante luchar en contra de una equidad simulada para romper el techo de cristal”, expuso.

La empresaria destacó que es necesario que la sociedad tome conciencia de que las mujeres enriquecen significativamente cualquier ámbito donde estén presentes, por lo que es necesario abrirles los espacios sin que sea un tema de motivación o disposición.

“Hay que quitarnos esta idea masculinizante de que no hay mujeres expertas suficientes. Somos la mitad de la población y somos las que más nos graduamos de las universidades”, recomendó.

En cualquier sector, manifestó Alejandra, las mujeres enriquecen significativamente el ambiente de trabajo ya que tienen una mirada integral y no enfocan sólo una perspectiva de un tema en discusión.

“Por ejemplo, en una empresa, las mujeres no sólo nos ocupamos de la sustentabilidad financiera, la estrategia y la viabilidad económica, sino que incluimos otras partes como la ambiental y la social; no impulsamos proyectos sin tomar en cuenta a las personas”, citó.

Hoy es importante erradicar el pensamiento sexista que infravalora la capacidad de la mujer para liderar y lograr el éxito de una empresa, consideró, el cual existe y se refleja en el hecho de que en México, de cada diez puestos directivos, sólo dos son ocupados por ellas.

Millán López mencionó que el machismo sigue arraigado, por lo que encuentra respuesta en los movimientos feministas como una reacción en contra de la discriminación y la violencia de género, la decisión sobre sus cuerpos y la exigencia de participar en la toma de decisiones.

“Estamos despertando con respecto a la lógica de poder que se vivió 20 años atrás”, expresó, “las mujeres ya no queremos quedarnos calladas y demandamos respeto hacia nuestros derechos”.