Alcalde da regañada a los magdalenenses

MAGDALENA DE KINO.- Una regañada a los magdalenenses les “pegó” el presidente municipal, Francisco Javier Zepeda Munro, porque no hacen caso de no ir al río ni de dejar de hacer carnes asadas.



“No debemos hacer lo que hicimos el fin de semana, irnos al río, hacer fiestas en las casas, hacer carnes asadas, en serio, nos piden que pongamos toque de queda, nos piden que pongamos retenes, pero si no ponen de su parte no se puede.



“Vean cómo están los demás países, vean lo que dijo la gobernadora, vean lo que dijo el gobernador de Nuevo León, vean lo que dijo el presidente de El Salvador y nosotros no queremos entender, la cosa no está fácil”, expresó en su mensaje a la ciudadanía.



El alcalde aseguró que se apoyaría con el agua y se solicitaría a la CFE que no hiciera cortes de energía eléctrica.



“Vamos a apoyar a nuestra gente con el agua, no se la vamos a cortar, haremos pedido a la CFE que apoye también, que busquen la manera de que no le corten la luz a la gente”, anunció.



Zepeda Munro se refirió al comercio, manifestando que sabe que pasan por un momento muy duro, pero les dijo que no se valía abusar de la gente.



“Cómo es posible que una cartera que valía 40 pesos la están vendiendo a 80 pesos, hay que cooperar, hay que ser solidarios, hay que unirnos”, llamó.