Alain Zarza ganó el premio al Mejor Pitcher del Campeonato de Beisbol Infantil de Las Américas

Aunque con la espina de no haber podido ganar la final del Campeonato de Beisbol Infantil de Las Américas EL IMPARCIAL 2023, Alain Zarza afirmó irse contento de Hermosillo con su título de Campeón Pitcher y como parte del Equipo Ideal del torneo.

El regiomontano tuvo una destacada actuación en el certamen internacional, luego de salir como el pitcher ganador en dos encuentros, con un porcentaje 0.00 en carreras limpias admitidas y 17 ponches durante el rol regular.

“La verdad me siento bien feliz, porque no pensaba que me iba a ganar el premio al Mejor Pitcher, pero simplemente se dio.

Te puede interesar: Joaquín Duarte fue designado como el Jugador Más Valioso de la final del Campeonato de Beisbol Infantil de Las Américas EL IMPARCIAL 2023.

En el primer juego, contra Villa del Refugio (Tamaulipas “B”), lancé cinco entradas y no me hicieron ninguna carrera. Ahora en la final también me tocó lanzar, pero no me ayudó tanto el cuadro. Ni modo, a seguir”, expresó el jugador de la Liga Pequeña de Sierra Madre.

En la final ante Sonora “A”, Zarza Puga lanzó dos entradas como relevista y admitió un doblete que le costó tres carreras a Nuevo León “A”, aunque realmente la ofensiva sonorense empezó a hacer daño desde sus primeros turnos.

A lo mejor nos faltó bateo, nos faltó embasarnos, es todo. La verdad sí me encantó Hermosillo, está muy bonito, y me gustó conocer a las personas de aquí. Yo quiero llegar a las Grandes Ligas y quiero que mi liga vaya a Williamsport”, añadió.

ÉL ES…