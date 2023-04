Aguas termales de Aconchi atraen a miles de visitante que disfrutan de un día de relajación y convivencia

ACONCHI.- Alrededor de 4 mil personas provenientes de todas partes de Sonora aprovecharon el Viernes Santo para darse un chapuzón en “Aguas Calientes”, el manantial de Aconchi.

Las aguas termales, localizadas en el ejido San Pedro, a aproximadamente 167 kilómetros al Nororiente de Hermosillo y a 4 kilómetros de la cabecera municipal, salen de tres nacimientos subterráneos a una temperatura aproximada de 58 a 60 grados, aunque esta se enfría al llegar a la superficie.

Julio Gelasio Durón López, presidente ejidal del territorio, señaló que el agua contiene sulfuro en pequeñas cantidades, por lo que no tiene un olor desagradable, la cual desciende en canales hasta llegar a piletas, donde se bañan los visitantes.

En el lugar se pudieron apreciar a familias realizando parrilladas o simplemente conviviendo mientras se relajaban a la sombra de los árboles.

Las aguas termales de Aconchi son reconocidas por sus beneficios terapéuticos y hasta curativos, mencionó Durón López, es por eso que son una atracción para personas con algún tipo de molestia física.

De acuerdo con el presidente ejidal, el agua caliente tiene efecto en personas con problemas en las articulaciones o dolencias musculares.

Una testigo de ello es Mirna Esquer Ramírez, proveniente de Cananea, quien dijo tener problemas físicos que mejoraron con el uso de las aguas.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, quien acudió al río en compañía de once personas en un viaje familiar, el dolor de sus pies limitaba seriamente sus actividades.

Yo el año pasado empecé con un malestar en mis pies, no podía caminar y me daban medicamento pero seguía igual, pero mi hija me trajo y de ahí para acá estoy trabajando y me puedo mover bien, de hecho no he tenido que operarme ni nada de eso”, relató.