Agrede a su papá después que le llamó la atención por no trabajar

Hermosillo, Sonora.- En un domicilio en la colonia Los Arroyos, un hombre, de 65 años de edad, fue agredido por su hijo, de 36 años de edad, luego de que le reclamara porque no trabajaba y pedía comida, reportó la Policía Municipal.

El pasado domingo a las 23:44 horas los efectivos arrestaron a Manuel Fernando “N.”, de 36 años de edad, por el delito de violencia familiar. En las calles Arroyo Camou y Arroyo Salto se generó un reporte que indicó que un hombre fue agredido.

Los policías al llegar al lugar hablaron con el afectado, de 65 años de edad, quien señaló que su hijo, de 36 años de edad, se puso agresivo. Explicó que el presunto le pidió comida y le contestó que no había para él porque no trabajaba y no aportaba para los gastos del hogar.

Ante esto, Manuel Fernando golpeó a su padre en el lado izquierdo del rostro y le provocó un hematoma en el ojo. El acusado fue detenido y puesto a disposición de la autoridad investigadora.

