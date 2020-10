Agradece hijo de Elvia Ochoa a la ciudadanía

NAVOJOA, Sonora.- Luego de que José Martín “V” fue sentenciado a 49 años de prisión por la agresión a Elvia Ochoa, através de un video publicado en su Facebook Raúl Gonzáles, hijo de la mujer que fue golpeada con un bate en la cabeza, agradeció a la ciudadanía, a la gobernadora Claudia Pavlovich y a todos los involucrados en el caso porque se logró hacer justicia.



“Quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que estuvieron involucrados en el caso”, expresó, “por alzar la voz, porque esas voces altas nos escucharon e hicieron su trabajo”.



Manifestó que él y su familia ya pueden estar tranquilos porque el acusado está en la cárcel cumpliendo la condena que se le impuso el sábado pasado.



“El día de hoy ya podemos estar tranquilos de que esta persona no va a lastimar, no solo a nosotros, si no que a nadie más”, mencionó, “ciudadano navojoense, contento, feliz y orgulloso de que se haya podido hacer justicia, que mi mamá sigue viva y que hay gente increíble que nos ayudó a que esto pudiera tener un final feliz se puede decir”.