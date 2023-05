Afecta desinformación a migrantes: Abogado

La desinformación, tanto de autoridades mexicanas como estadounidenses, han generado que los extranjeros eviten acercarse a las instituciones y así regularizar su estatus migratorio, aseveró el abogado Ricardo Castaño Dávalos.

Ricardo Castaño Dávalos, abogado especialista

en temas migratorios en México,

dijo que los solicitantes de asilo en EU

deben cumplir con los requisitos.

El especialista en temas migratorios en México explicó que existe una idea errónea de muchos migrantes que su situación se regularizará con tan sólo solicitar una cita a la Patrulla Fronteriza y esta sea aceptada, pero la situación no es tan fácil.

Luego de que el 11 de mayo pasado expirara la restricción sanitaria en Estados Unidos conocida como Título 42, cuyo objetivo principal era expulsar migrantes ilegales de una forma acelerada de ese país a raíz de la pandemia por Covid-19, la mayoría de los migrantes vieron una pequeña “luz al final del camino”.

Al platicar con algunos migrantes que hicieron su solicitud de asilo político en Estados Unidos y que esperan su cita en Hermosillo, se observó que la mayoría, si no es que todos, tienen la idea que al recibir su cita por medio de la aplicación CBP One, podrán ingresar legalmente a ese país, pero no es así.

SE VA UNO Y LLEGA OTRO

El abogado migratorio Castaño Dávalos indicó que al finalizar el Título 42, Estados Unidos puso en marcha el Título 8, una norma que existe desde hace varias décadas en Estados Unidos y no es otra cosa más que el proceso para regularizar a todos los ilegales en dicho país.

“Este título octavo solicita como requisito que primeramente el extranjero pida asilo dentro de México; es decir, le pida asilo al Gobierno mexicano para posteriormente solicitar asilo a Estados Unidos. Es una forma ordenada de poder llevar a cabo este proceso.

“Existe mucha desinformación al respecto, tanto las autoridades mexicanas como las autoridades de Estados Unidos”, agregó, “porque no han divulgado de la mejor manera la información para efecto de que los extranjeros puedan acercarse y regularizar su estatus migratorio”.

Es por eso que muchos migrantes no realizan su trámite en México y se han alejado de las instituciones migratorias como el Instituto Nacional de Migración (INM) o la Comisión Mexicana para Ayuda a Refugiados.

Los protocolos y los procesos para regularizarse son muy claros y lo único que debe de hacer el extranjero es cumplir con los requisitos, ahí es donde está el problema.

“Entonces, entre la desinformación y no cumplir con los requisitos, es donde se convierte en un caos”, enfatizó.

PONEN SU ESPERANZA EN CBP ONE

Según los comentarios de muchos migrantes, la aplicación CBP One representa una esperanza al momento de solicitar asilo político al Gobierno de Estados Unidos, pues aseguran que es la vía más rápida de poder ingresar legalmente al país a falta de visa.

El experto en temas migratorios, Ricardo Castaño Dávalos, explicó que dicha aplicación es un servicio nuevo que ofrece la Patrulla Fronteriza para agilizar los trámites de las solicitudes, incluyendo el permiso I-94, que permite a los visitantes y turistas transitar por un lapso no mayor a 180 días dentro de la Unión Americana.

“También así, es una forma ordenada de procesar las solicitudes de asilados por parte de los extranjeros. Los extranjeros deben descargar esa aplicación y llenar los formularios según los países que corresponda.

No todos los países están incluidos; sin embargo, los de mayor vulnerabilidad sí se encuentran, con la condicionante de que deben registrarse, sus números de pasaporte, fotografías, domicilios, una serie de requisitos que muchos extranjeros no cumplen”, resaltó.

En cuanto a las citas, el Gobierno de Estados Unidos las establece como una forma ordenada para llevar a cabo la solicitud, pero no significa que el extranjero pueda ingresar de manera legal al País, pues se tiene que realizar una revisión de los documentos presentados y verificar que cumplan con lo solicitado y continuar con el proceso.

CADA CASO ES DISTINTO

El abogado explicó que cada caso en particular es distinto al otro, pero sí puede afectar el hecho de que anteriormente el solicitante haya sido deportado, especialmente si cometió algún delito o intentó engañar a la autoridad presentando documentación falsa.

“El Gobierno de Estados Unidos lo que últimamente ha estado haciendo es castigar a quienes incumplen con los requisitos o que pretenden engañar a las autoridades.

Si una persona cruzó ilegalmente o presentó documentación falsa, pues se le toman huellas, se le deporta, en algunos es indefinidamente y el castigo es no existir la posibilidad de volver a solicitar ingreso”, apuntó.

La manera más fácil y segura de ingresar a Estados Unidos o a cualquier país extranjero, subrayó, es acercándose al Consulado o a la Embajada del país al que se requiera entrar y cumplir con los requisitos que solicitan.