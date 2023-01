Admiración convertida en piedra

HERMOSILLO, Sonora.-El talento y el amor que el escultor Hugo Darío Ruiz Rosas siente por el arte se reflejan en cada uno de los trabajos que ha realizado a lo largo de su trayecto profesional.

En una piedra de cantera de más de cuatro toneladas, el artista esculpió una estatua de quien es considerado una de las figuras más importantes en la cultura del Estado y del País, Alfonso Ortiz Tirado, pieza que se instalará en la ciudad de Álamos.

Ruiz Rosas es coordinador de la Licenciatura en Artes, opción Artes Plásticas, de la Universidad de Sonora, y tiene más de 20 años de experiencia en la docencia y más de 30 en las artes plásticas, lo que lo ha llevado a realizar varios trabajos importantes.

Una de ellas es el monumento escultórico de Ortiz Tirado, al cual considera como “un pilar de la cultura del arte en Sonora”, y tal admiración lo llevó a participar en el concurso para realizar una estatua que conmemora al cantante de ópera sonorense.

Esta pieza surgió gracias a un concurso estatal de escultura en 2020 del cual fui ganador”, dijo.

ARTISTA DESDE NIÑO

Ruiz Rosas descubrió a temprana edad, que tenía habilidad para las artes plásticas, y apoyado por sus padres, incursionó en varios talleres para desarrollar su talento natural, que lo ha llevado a realizar grandes obras durante su carrera profesional.

“Desde los 8 ó 9 años, me iba en un camión Luis Orci-Conasupo, desde mi casa hasta la Casa de la Cultura… me dejaba ahí y me regresaba cerca de mi casa y desde siempre, en la preparatoria, siempre estuve practicando dibujo y ya entré a estudiar artes.

“Yo me especialicé en escultura, pero antes de eso dibujaba, pintaba… luego estuve de repente haciendo trabajos de pintura”, indicó, “pero mi enfoque, casi el 90%, es escultura y dibujo; también diseños”.

Cuando era niño, recordó el profesor, le gustaba jugar y hacer figuras con plastilina: Así fue como descubrió que tenía la habilidad para esculpir cualquier cosa, pero cuando ingresó a la universidad aprendió a desarrollar las técnicas.

DESPLIEGUE DE TALENTO

El talento de Ruiz Rosas ha sido reconocido a nivel estatal, nacional e internacional, y lo ha llevado a participar en grandes proyectos, como la creación de las figuras de dinosaurios que permanecen en el “Proyecto Turístico Ecológico Paleontológico Parque de Dinosaurios de Sonora”, en el municipio de Fronteras.

“Hice tres dinosaurios y ahorita están ahí colocados. Los materiales son de arena silica con resina; tienen una estructura de metal y fibra de vidrio”, detalló.

El escultor Hugo Darío Ruiz Rosas rinde tributo al legado artístico de Alfonso Ortiz Tirado con una estatua.

Una de las figuras es un Tiranosaurio Rex que mide 12 metros de largo y está parado en sus dos patas, lo que representó un complicado problema de ingeniería.

APORTE CULTURAL

Otros proyectos importantes se su autoría son la escultura de metal (bastón de esculapio) que permanece en la facultad de Medicina de la Unison y la escultura de los tres elementos que está en el exterior del edificio de Musas.

“He trabajado en la cantera, en bronce… he hecho varios bustos de personajes, y ahorita estoy experimentando con materiales nuevos”, dijo.

Al mencionar algunas otras de sus obras, el escultor resaltó aquellas que para él tienen un significado especial.

“En la plaza Alonso Vidal hay un libro, ese es mío; también está el busto de Manuel Uruchurtu, de la Sociedad Sonorense de Historia.

“La pieza de la niña con la paloma que está frente a Catedral tiene un cariño especial porque la modelo es mi hija, mi niña de 4 años, y cosas muy personales”, añadió, “como el busto de mi abuela, que ya murió y fue una de quien me impulsó para que incursionara en el mundo de las artes”.