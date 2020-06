Adaptarse a la nueva normalidad requerirá esfuerzo extra de todos

HERMOSILLO, Sonora.- La nueva normalidad requerirá un esfuerzo extra por parte de las personas para poder convivir sin riesgos con el virus SARS Cov 2, sobre todo en la implementación de medidas de higiene, afirmó Edwin Barrios Villa, doctor en ciencias y profesor investigador de la Universidad de Sonora, en el área de microbiología, micología, virología y bacteriología.



“SARS Cov 2 es un virus que llegó para quedarse y vamos a tener que aprender a convivir con él, y sobrellevar la vida en presencia de esta enfermedad”, señaló.



“Aunque parecía que las medidas de higiene que se recomendaron durante esta contingencia eran exageradas, como el lavado de manos constante o uso de cubrebocas, vamos a tener a adaptarnos a ellas y adoptarlas poco a poco para no terminar contagiados”, dijo.



LAVADO DE MANOS INDISPENSABLE



Entre las reglas de esta nueva normalidad, Barrios Villa aconsejó continuar con el lavado constante de manos como primera norma, así como el uso de alcohol gel fuera de casa y cubrebocas en caso de tener síntomas respiratorios o ir a algún sitio con aglomeraciones de personas.



Enfatizó que de ahora en adelante es importante cuidar no exponerse al virus cada vez que se sale a la calle, ya que tiene una larga duración en superficies comunes, como acero inoxidable, cartón, telas e incluso el cabello.

“Evidentemente el uso de barba y bigote puede representar un ambiente reservorio para el virus y causar que lo podamos transmitir más fácilmente, por eso es importante que de ahora en adelante los hombres anden rasurados.

“En el caso de las mujeres, lo ideal sería tener el cabello recogido, porque el virus no vive en él, pero las gotitas de saliva que quedan ahí pueden almacenarlo varias horas, por eso también deben lavarlo cada vez que salgan a la calle, para no llevar la enfermedad a la ropa de cama o el hogar”, puntualizó.



Es muy importante mantener la limpieza de superficies de manera constante, sobre todo si personas entran o salen de viviendas u oficinas.



ÁREA ESPECIAL

Crear un ‘área gris’ al interior de la casa, donde todos los habitantes del domicilio puedan cambiarse de ropa, zapatos y hacer un lavado de manos y pertenencias con agua clorada o alcoholizada antes de entrar a espacios comunes.



Pero lo más importante, enfatizó, es conservar por un tiempo una distancia mayor a un metro de otras personas, y eliminar por completo los saludos de mano y abrazo y beso, ya que con ello disminute hasta en un 40 % la posibilidad de contagio.



EN CASA

- Al llegar de fuera es importante:

- Tener un área gris en casa donde todos los integrantes puedan cambiarse de ropa.

- Las mujeres después de llegar de la calle es recomendable que laven su cabello.

- Antes de entrar a los espacios comunes es importante el lavado de manos y pertenencias con agua clorada o alcoholizada.

- Conservar la sana distancia.



PARA NO OLVIDAR

Aún no hay un tratamiento efectivo contra este virus, por lo que se deben evitar tratamientos empíricos no probados sin advertir los riesgos e implicaciones.



El desarrollo de una vacuna segura, efectiva y accesible contra la Covid-19 puede tardar cuando menos 12 meses en estar disponible.