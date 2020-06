Abuelitos venden mangos tras cerrar su refresquería

GUAYMAS.- Una pareja de abuelitos guaymenses al cerrar la refresquería que tienen para sostenerse económicamente, se vieron en la necesidad de preparar mangos en almíbar para venderlos desde su hogar ubicado al Sur de Guaymas.



María Teresa Arias Ocampo, de 66 años de edad y Maximino Martínez Covarrubias, de 72, cerraron las puertas de su pequeño negocio unos días antes de iniciar la contingencia sanitaria por coronavirus porque su esposo iba a ser intervenido quirúrgicamente.



Al cumplirse la fecha de la operación, el IMSS le canceló la cita para evitar cualquier riesgo de contagio de Covid-19, y para no poner en riesgo su integridad física decidieron encerrarse en su domicilio atendiendo las recomendaciones de la campaña “Quédate en casa”.



“El año pasado vendimos guayabate y nos dio muy buen resultado, pero ahora no dio fruto la planta y como tenemos dos plantas de mango decidí prepararlos en almíbar para venderlos, la gente ha respondido lento, pero ahí vamos poco a poco”, externó Arias Ocampo.

Al lado de los adultos mayores vive uno de los cuatro hijos del matrimonio y es quien apoya con la compra de alimentos, mientras ellos se hacen cargo de pagar los servicios de la casa con el dinero que recibe Martínez Covarrubias de la pensión que alcanzó por su labor de conserje en la Escuela Secundaria Técnica número 30.A los adultos mayores, quienes viven en la colonia Gil Samaniego se les ha dificultado vender su producto, porque no pueden salir de sus hogares, y la mayoría de los clientes los han pedido a domicilio.



“Mi esposo ahora no puede salir y yo no tengo quien me lleve, tengo que pedir favores para poder entregarlos a domicilio, es complicado, pero estamos con este negocio”, apuntó.