Abogados de Sonora llaman a demandar pensión alimenticia

HERMOSILLO, Sonora.- Madres solteras que no reciban pensión alimenticia están obligadas a demandar al padre del menor, ya que es un derecho de la infancia y no precisamente de ellas, señaló la abogada feminista Sofía Domínguez.

Es muy importante que demanden por la pensión alimenticia porque es un derecho de las infancias, más allá del derecho de la madre es un derecho del niño o niña en cuestión para el desarrollo sano de su infancia y su salud sicoemocional.

“Si no demandamos la pensión alimenticia estamos violando los derechos de nuestros hijos y eso recae también en un tipo de violencia, por eso es muy importante que lo hagan, más ahora que va a existir un padrón de deudores alimenticios”, señaló.

Algunos de los riesgos de no demandar, aun cuando la madre pueda hacerse cargo de los menores, es que sean los deudores alimenticios quienes decidan ejercer sus derechos como padres, y demanden a la madre, o incluso a sus propios hijos una vez que son adultos.

Aunque no es normal que suceda, aceptó, si se han presentado casos como estos, donde al no haber tenido jamás un antecedente de que fue un padre ausente demandan a los hijos por cuidados, y ganan el conflicto legal por falta de pruebas.

“La verdad a mí no me ha tocado, pero si he sabido de casos donde padres ausentes, que nunca apoyaron a la madre ni a los hijos, demandan por cuidados porque envejecen, y alegan violencia y abandono.

Yo por eso recomiendo que todo quedé establecido en los juzgados familiares y que peleen por eso, porque que el padre cumpla con sus obligaciones, y que vele también por el futuro de su hijo o hija”, aseveró.

A las personas que estén interesadas en demandar pero no sepan el proceso, les recomendó acudir al Instituto Estatal de la Mujer, donde pueden recibir asesoría, y realizar el trámite de manera gratuita.

Otros espacios son la Defensoría de Oficio, o a través de abogadas feministas, quienes proveen precios accesibles a sus clientas, para que puedan realizar el proceso.

