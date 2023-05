Abasto de sicofármacos aún no se regulariza en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Por casi seis meses Karla Fernanda Quiroz Sánchez ha batallado para conseguir medicamento siquiátrico para su hijo de 20 años, quien requiere risperidona para mejorar sus habilidades conductuales, y teme que la mejoría de su hijo se estanque.

El medicamento he tenido la fortuna que me han donado, porque alguna mamá se encontró alguna carterita que no usa y me la dan, ya van como tres veces que he tenido esa suerte, porque en las farmacias no lo encuentro.