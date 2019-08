AMLO no inaugurará la 'Cuatro Carriles': Taddei Bringas

HERMOSILLO, Sonora.- En su próxima visita a Sonora, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no inaugurará la carretera ‘Cuatro Carriles’ Estación Don-Nogales, pues esta no ha sido terminada, manifestó Jorge Taddei Bringas.

El Coordinador de Programa de Desarrollo del Estado, indicó que el próximo 2 de septiembre el Presidente de la República visitará Hermosillo, Guaymas y el Valle del Yaqui, y aunque aún no se informa la agenda oficial, no está contemplada la inauguración de la ‘Cuatro Carriles’.

El Presidente no quiere seguir con la costumbre de inaugurar obras, no va a inaugurarla, pero seguramente se comentarán las dificultades y los grandes avances que se llevan aún cuando no está terminada”, expresó.