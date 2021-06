AMLO afirma que no le han informado sobre fallecidos en Sonora

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre la información revelada por la Secretaría de Salud de Sonora de que en la entidad habían fallecido seis personas por la enfermedad ya vacunadas con el esquema completo y 24 con una dosis y le solicitó los datos a nivel nacional.

Hoy mismo (ayer) la Secretaría de Salud va a informar, aclaró, pero no es un asunto grave, no me lo habían informado y todos los días tenemos reunión sobre la pandemia.

López Obrador aseguró que en la reunión que sostuvo con el gabinete de Salud el lunes por la tarde, no se le planteó el caso de Sonora.