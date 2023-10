A dos meses de su feminicidio, insisten en pena máxima para agresor de Alma Lourdes

Ciudad Obregón.- Entre poesía y canciones, la familia y personas allegadas a Alma Lourdes, quien fuera asesinada hace dos meses por un cliente del lugar donde laboraba, exigen sé dé pena máxima a su agresor y no se olvide el caso.

En un plantón en el discóbolo de la Laguna del Náinari honraron entre la memoria de Alma Lourdes sin dejar de lado que este proceso aún no concluye y siguen en la lucha hasta el próximo mes de febrero, que será la tercera audiencia de este hecho.

Idalia Valenzuela, madre de Alma Lourdes, compartió que todo lo que han vivido como familia no ha sido nada fácil, pero que en medio del dolor han sacado fuerzas para que la muerte de su hija no quede en una injusticia, ya que estarían faltando a los valores de ella, quien luchaba día a día por un mundo mejor para las mujeres.

“Esperamos tener buenos resultados, tenemos fe y confianza de que en la audiencia tendremos buenos resultados en la audiencia, la fecha no la sabemos,

pero esperamos que sea muy importante lo que se pueda demostrar ese día y que salgamos a favor con Alma, que no hubiera más prueba de él, es el culpable, que no nos puedan decir otra situación que no es”, resaltó.