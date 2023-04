A Izdrael Delgado e Iván Martínez no los separa la estatura

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque la diferencia de estatura entre uno y otro es visible a primera vista, la pasión que Iván Martínez e Izdrel Delgado sienten por el beisbol fue todavía más notoria durante su participación en el Campeonato Infantil de Las Américas EL IMPARCIAL 2023.

Ambos jugadores son descendientes de familias mexicanas, y aunque afirman apoyar a los equipos aztecas en competencias internacionales, en esta ocasión les tocó defender los colores de Estados Unidos ‘A’ en la capital sonorense.

“Se siente bien representar a Estados Unidos. Mis papás sólo me dicen que salga a jugar bien, que no tire el bat”, comentó Martínez, oriundo de Sierra Vista, Arizona, pero con padres de Agua Prieta, Sonora.

Este último destacó tanto dentro como fuera del campo, ya que con 1.85 metros de estatura era fácil identificarlo mientras se movía entre los demás jóvenes peloteros que vieron acción en el certamen.

Algunos me tienen miedo, o a veces muchos me tiran donde a mí no me gusta, pero tengo que batear. A veces me dicen que estoy del mismo tamaño que el coach. Mi estatura y lo rápido que corro me han ayudado en mi posición”, expresó.