5 comidas típicas que debes probar si visitas Sonora

Sonora es un estado rico en cultura y tradiciones, y su gastronomía no es la excepción. Si eres turista y visitas esta hermosa región del noroeste de México, no puedes perderte la oportunidad de probar sus deliciosos platillos típicos. A continuación, te presentamos cinco comidas sonorenses que no puedes dejar de degustar en tu visita.

Carne Asada:



La carne asada es el platillo emblemático de Sonora, reconocida por la calidad y sabor de su carne de res. Preparada a la parrilla y sazonada con sal, limón y especias, la carne asada se disfruta en tacos o burritos, acompañada de guacamole, cebolla, tomate y chiles asados. No hay mejor manera de sumergirse en la cultura sonorense que disfrutando de una deliciosa carne asada en compañía de amigos o familiares.

Coyotas:



Las coyotas son un postre tradicional de Sonora que consiste en una especie de empanada dulce rellena de cajeta, piloncillo o mermelada. Con una textura crujiente por fuera y suave por dentro, las coyotas son el complemento perfecto para un café o una taza de chocolate caliente.

Chivichangas:



Originarias del norte de México y muy populares en Sonora, las chivichangas son burritos fritos rellenos de carne deshebrada, pollo o mariscos. Se sirven calientes, acompañados de guacamole, crema, queso rallado y salsa picante. Las chivichangas son ideales para quienes buscan probar algo diferente y sabroso.

Gallina Pinta:



La gallina pinta es una sopa tradicional sonorense preparada con carne de res, frijoles pintos, maíz y chiles guajillos. Este platillo es típico de la región del Río Sonora y es perfecto para disfrutar en un día frío, ofreciendo una experiencia culinaria única y reconfortante.

Tacos de Cabeza:



Los tacos de cabeza son otro platillo clásico de la gastronomía sonorense, preparados con carne de cabeza de res cocida a fuego lento y deshebrada. Servidos en tortillas de maíz o harina, estos tacos se acompañan de cilantro, cebolla, limón y salsa picante. Si buscas algo auténtico y lleno de sabor, no puedes perderte esta delicia regional.

La gastronomía de Sonora es tan diversa como su cultura y paisajes. Al visitar este estado, asegúrate de probar estas cinco comidas típicas que te permitirán disfrutar de una experiencia culinaria inolvidable. ¡Buen provecho!