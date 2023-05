Durante este evento se discutieron varios temas importantes, como los desafíos de la política monetaria y el marco operativo de la política pública ante el regreso de la inflación, el estado del comercio internacional y los rumores exagerados sobre el fin de la globalización.

Además, se analizó detenidamente la propuesta de impuestos sobre el carbono como medida para combatir el cambio climático, se desmontaron algunos mitos sobre la desigualdad y más allá de los temas coyunturales, se discutieron las lecciones y el aprendizaje que han dejado 30 años de Alamos Alliance.

Las palabras inaugurales estuvieron a cargo de Roberto Salinas León, quien destacó el hecho de regresar a Álamos después de tres años de ausencia en esa ciudad.

Posteriormente se dio la palabra a Francisco Gil Díaz, quien agradeció a todos los que hicieron posible la realización de este evento y aprovechó la ocasión para anunciar su retiro de la posición que ocupaba dentro de la organización y dejarla en manos de Roberto Salinas León.

También reconoció directamente las aportaciones de Alito Harberger, Ricardo López Murphy y varios otros, reiterando el papel de Alamos Alliance en continuar con sus grandes aportaciones al entendimiento de ‘good economics’.

Nuevo paradigma

El foro comenzó con una conferencia especial a cargo de Agustín Carstens titulada “Inflation and the new global paradigm”, haciendo un recuento sobre la forma en la que los bancos centrales han llevado la política monetaria.

Asimismo, cómo la última década trajo una época de bajo crecimiento y baja inflación que, con una curva de Phillips plana, permitió una política monetaria activa que pareció mostrar señales de que la inflación se había ido para siempre.

Carstens explicó el efecto de la pandemia en la economía y sus consecuencias tales como la expansión monetaria y fiscal masiva, las distorsiones en los precios relativos y las rupturas en la cadena de valor que fueron agravadas con el ‘shock’ de la invasión rusa a Ucrania y los problemas de suministro de energía que trajo consigo, así como la subsecuente respuesta de los bancos centrales: un aumento significativo de las tasas de interés.

El expositor se mostró optimista y con confianza de que la inflación estará controlada siempre que no existan ‘shocks’ nuevos, revelando que el sentimiento en la comunidad de banqueros centrales es de mantener las tasas de interés altas hasta que se haya sorteado el problema.

Los participantes expresaron duda sobre si era posible que ya se hubiera llegado al punto más alto de las tasas y cuáles eran los motivos del optimismo, así como sobre los flujos de capital del exterior que agravan el problema inflacionario.

Lo que viene

La primera sesión se tituló “Inflation, fiscal deficits and monetary policy: what lies ahead?”; el primer expositor fue Thomas Hoening del Mercatus Institute, quien dio un panorama histórico del marco de operación de la Reserva Federal y cómo este ha ido cambiando con el paso de los años; las diferentes crisis que ha enfrentado y cómo a partir de 2009, se mantuvieron las tasas de interés por debajo de 1%, como una forma de mantener el crecimiento.

Este “disparate monetario”, como lo llamó Hoening, no ha contribuido de forma real al crecimiento y trajo consigo una inflación de activos y de precios generales; dicho acercamiento fue sustituido por uno al estilo Volker, en el que el combate a la inflación es prioridad y las tasas deben mantenerse altas a pesar del riesgo de recesión.

A calcular

Por su parte, Charles Calomiris propuso un modelo sobre las altas inflaciones y la monetización de la deuda: ejercicio aritmético en el que cuando la proporción de deuda contra producto interno bruto tiende a infinito, las obligaciones de deuda perderían su valor.

Con las cifras actuales de 2% de crecimiento y 130% de deuda como porcentaje del PIB, es muy extraño que los mercados no estén volviéndose locos.

Ahondó sobre el dominio fiscal y cómo uno de los grandes problemas de la Fed es que al estar fijando precios y cantidades a la vez, no puede reducir su base al dejar de pagar intereses sobre las reservas.

Finalmente, Sebastián Edwards se concentró en las tasas de interés, comenzando por las diferencias entre los cálculos de la tasa natural realizados por distintas instituciones para posteriormente, alzar la pregunta sobre si los bancos centrales tienen realmente el poder de controlar la inflación.

Destacó el cómo la única herramienta de los bancos centrales hasta ahora ha sido el alza agresiva de tasas de interés, pero que esta misma podría no ser útil por mucho más tiempo al considerar que hay 3 trillones de dólares en reservas y 6 trillones de base monetaria.

La discusión se amplió con la introducción de la velocidad de circulación y cómo los CBDC podrían acelerar los procesos de inflación sin importar las tasas, lo cual puede ser un riesgo en el no muy lejano plazo.

El efecto retardado de las alzas de tasas de interés fue también tema de debate y cómo este puede crear impaciencia en los mercados por el riesgo de recesión; Hoening y Edwards coincidieron en que todo indica que ese riesgo no parece importarle a la Fed y que están dispuestos a correrlo con tal de detener la inflación.

Otros participantes alzaron la preocupación sobre la independencia de los bancos centrales e incluso, cuestionaron si deberían existir como instituciones, considerando los daños que pueden hacer, además de apuntarse también que es el mercado y no la Fed quien realmente rige sobre las tasas de interés.

Comercio y globalización

Una intrincada pero fascinante discusión tuvo lugar en la segunda sesión titulada “Global trade, energy integration, and the ‘regionalization’ debate”, a cargo de Robert Topel, Anne Krueger y Juan José Suárez.

El moderador de la discusión, Manuel Sánchez, arrancó explicando el panorama actual del comercio internacional y la globalización, destacando que a pesar de la retórica actual de que el comercio ha muerto y que la globalización está retrocediendo, los datos no parecen respaldar esa idea.

Discutió también acerca de la idea de que el ‘nearshoring’ y la regionalización son una panacea para todos los problemas de desarrollo de México y las oportunidades únicas que estos presentan, apuntando –atinadamente- que estas ideas son una forma nueva de llamarle a una condición geográfica e histórica.

Habló también sobre otro concepto de moda: el ‘friendshoring’, y sobre cómo no resulta tan lógico como se ha querido vender en la retórica moderna ya que puede implicar altos costos y aún peor, que las amistades internacionales son volátiles y la concentración podría poner a prueba las cadenas de suministro.

Robert H. Topel tocó los problemas del cambio climático y discutió si los impuestos al carbono podrían ser la solución; la reducción de emisiones en un 80% que sugieren los expertos entre 1990 y 2050 es problemática en el aspecto técnico.

Mostró que en los últimos 30 años las emisiones han permanecido constantes, pero tal reducción implicaría un retroceso de 120 años, o sea: empatar la actualidad con el mismo nivel de emisiones de la última década del siglo XIX.

La forma en la que el público en general piensa acerca de los impuestos al carbono se ve afectada por el hecho de que las personas tienden a creer que el dinero de impuestos no está bien gastado por el gobierno.

La conversación regresó al comercio con la presentación de Anne Krueger, sobre cómo los avances en comunicaciones y transportes han aumentado más que nunca el flujo de comercio; resaltó el éxito de la OMC y aprovechó para hacer mofa de la idea de ‘friendshoring’ en comparación con dicha organización.

Explicó el cómo la pandemia fue aprovechada por Donald Trump para empujar una agenda en contra del comercio y con ello, causar problemas de aranceles por todo el mundo.

Atacó la idea de aumentar aranceles con motivos de seguridad nacional y puso el ejemplo del acero, en el que el aumento de la protección no guardaba ninguna relación con el nivel de comercio del metal en cuestión.

“Biden sólo ha agravado la situación, convirtiendo a Estados Unidos en una nación proteccionista mientras el mundo continúa su proceso de apertura”, aseveró.

Esto en relación a la política industrial del presidente norteamericano y políticas específicas como el Chips Act, explicando que es un absurdo ya que para llegar a una cadena de suministro autosustentable, se requeriría una inversión de dos veces su PIB.

Concluyó advirtiendo que existen grandes riesgos de que la política comercial empeore y de que los países apuesten por la sustitución de importaciones y por nuevas políticas proteccionistas.

La tercera presentación de este panel fue de Juan José Suárez quien volvió al tema del cambio climático, sus consecuencias y la dificultad de crear políticas efectivas para combatirlo dado lo incierto de los costos del mismo.

Trajo a la mesa un importante punto de debate que no suele ser reconocido por los activistas climáticos: el problema de fondo es tecnológico y de ingeniería, y la solución no puede venir de políticas que limiten la innovación.

Se enfocó también en la dificultad de soluciones de política pública, en particular los impuestos de carbono, ya que un problema de impacto mundial como éste requiere soluciones internacionales y de preferencia, a tasas iguales en el mundo.

Hay que incentivar la investigación y el desarrollo, en lo cual podrían jugar un papel clave los impuestos al carbono aunque los mismos, consideró Suárez Coppel, son inviables políticamente porque “…representan impuestos a todo”.

La discusión se enfocó en la gravedad real del problema del cambio climático y si realmente está el mundo ante un escenario apocalíptico; soluciones por la vía de la ciencia y la innovación, así como el costo político de poner impuestos de carbón.

Conocimiento y amistad

La tercera sesión tuvo como tema “Alamos @30: Looking back and looking forward”; Ian Vázquez dio una estupenda introducción sobre los últimos 30 años en el mundo y las discusiones que se han tenido en reuniones pasadas, testigos del valor de las ideas de la buena economía para el mundo.

Recordó a grandes personajes que fueron parte importante de Álamos como Ernesto Fontaine y Manuel Suárez-Mier, poniéndolos como ejemplo de la importancia de la solidaridad en un grupo como Alamos Alliance a 30 años de haber sido creado.

Michael Walker inició su participación reconociendo el papel de Clay La Force como el padrino de la alianza, de Jerry Jordan como la columna vertebral del proyecto y de Armen Alchian como la guía intelectual; destacó también el papel de Alito Harberger y de Milton y Rose Friedman, amplificadores de la idea.

“¡Debe ser divertido!”, dijo, hablando del espíritu de la conferencia y con énfasis en que a pesar de la seriedad de las conversaciones y la importancia de los temas, una de las cosas más importantes para los fundadores de Álamos es que fuera un evento divertido; agradeció a Roberto Salinas León por el papel que ha jugado en la organización, reconociéndolo como “el nuevo Jerry Jordan”.

Ricardo López Murphy, por su parte, habló sobre cómo el mundo había cambiado en los últimos 30 años, de un optimismo desmedido en los 90 por el triunfo de la sociedad libre al regreso de la economía tóxica de la mano de nuevas narrativas y no del éxito de sus reformas.

Se mostró decepcionado por el regreso de las teocracias, los regímenes autoritarios y los cultos a la personalidad, pero optimista por el trabajo que se realiza dentro de la organización promoviendo la discusión de temas importantes.

En sus palabras: “Yo vengo aquí a aprender ideas que me sirvan para defender la libertad de forma más efectiva”.

Hizo un llamado a mantener alto la voluntad para pelear por las libertades y de seguir en un esfuerzo como Alamos Alliance en el que se impulsa el conocimiento, pero también la amistad. Concluyó con un mensaje de optimismo, diciendo que él está seguro que las ideas de la libertad prevalecerán no sólo porque son las correctas, sino porque la libertad es parte de la naturaleza humana y eso es lo que lo mantiene tenaz en la lucha.

Defender la libertad

La última presentación de la sesión, a cargo de Carlos Hurtado, fue más técnica y abordó las condiciones de México; en ella primero habló de las condiciones en las que se dio el ascenso del actual régimen al poder, en una ola de regímenes populistas que no necesariamente caben en el molde clásico de izquierdas y derechas.

Comentó que las políticas de Andrés Manuel López Obrador son particularmente complicadas de explicar desde esa óptica convencional; amplió sobre esta idea dando un panorama sobre la salud de las finanzas públicas, un déficit y deuda en relativo control, estabilidad general de la economía -salvo por la alta inflación-, déficit de cuenta corriente bajo y un superávit bajo en la cuenta de capital.

Los “amortiguadores fiscales” y los fondos de estabilización como el Fonden, FEIP y FEIF se han ido agotando, mientras que el gasto en programas sociales y en energía ha crecido, a la vez que el gasto en educación y salud ha perdido importancia porcentualmente con resultados trágicos.

Hay aumentos en la pobreza extrema y media, así como falta de acceso a servicios públicos; la educación se devolvió al sindicato y la economía se ha dejado llevar por lo político, resultando en otros varios problemas.

Al abordar la alta popularidad de AMLO, Hurtado afirmó que las ayudas directas son la principal fuente de ella y que a pesar de los conflictos antes mencionados, el mito de que él es el primer presidente que está del lado de “los olvidados” se sostiene.

Abordaron puntos como el estado de las instituciones mexicanas, además del papel que debe jugar la sociedad civil como contrapeso y como impulsor del regreso al sentido común y la buena economía.

Prosperidad para todos

Finalmente, la conferencia de clausura “Social mobility, prosperity and inequality” estuvo a cargo de Phil Gramm, moderada por Rolf Lüders y comentada por Kevin Murphy.

En ella, el senador Gramm habló sobre su libro más reciente “The myth of american inequality”, explicando que las cifras de pobreza y desigualdad que se utilizan usualmente para atacar el sistema de libre mercado excluyen maliciosamente todas las transferencias, subsidios y devoluciones de impuestos que recibe la población más pobre.

De esta forma se infla la tasa de desigualdad de 4/1 a 167/1; “debería medirse consumo, no ingreso”, afirmó.

La desigualdad real hoy está por debajo de su nivel de 1947: el mito de que es peor actualmente debe combatirse con la narrativa correcta; existe gran movilidad social y aunque los ricos se han hecho más ricos, los pobres no se han hecho más pobres, sino lo contrario.

Murphy amplió sobre la diferencia entre la desigualdad de ingreso y la de esfuerzo, así como la importancia de la estructura de los hogares y la forma en la que se presentan los hechos para hacerlos parecer peores, tomando como ejemplo la campaña para impulsar la idea de que cada vez hay mayor pobreza.

Los participantes comentaron sus preocupaciones alrededor de las trampas de pobreza y los desincentivos que genera el asistencialismo para que las personas quieran mejorar su condición; abordaron el papel de la educación en la movilidad social, y cómo algunas ideas como la libre elección de escuelas contribuirían en gran medida para hacer la diferencia.

Esta edición 30 de Alamos Alliance cerró así con una nota de optimismo de que el mundo es ahora un mejor lugar que hace tres décadas, pero también existen muchos retos que superar mirando al futuro.

La conferencia abordó varios y variados temas, pero las conclusiones confirman la necesidad de continuar con estas discusiones de gran valor intelectual para fortalecer la defensa de la buena economía frente a las narrativas populistas, el uso caprichoso de la estadística y las promesas de redención instantánea de planeadores centrales.

Fuente: José Torra Alfaro, director de Investigación y Contenido de Caminos de la Libertad