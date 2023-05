Tu imagen profesional en las redes sociales

En la actualidad, las redes sociales son una herramienta fundamental para la comunicación y la interacción social, sin embargo, es importante que consideres que cualquier cosa que compartas en línea puede ser vista por un gran número de personas, lo que incluye a tus clientes, a tu jefe, compañeros de trabajo e incluso, posibles empleadores.

Tener una buena imagen en las redes sociales, especialmente en lo que se refiere a la vida laboral, se ha vuelto una necesidad: una mala imagen puede afectar negativamente las posibilidades de hacer un negocio, conseguir un trabajo o mantenerlo, ya que las empresas buscan relacionarse con personas que tengan una reputación sólida y profesional.

Primera impresión

Cada vez que tenemos contacto con alguna persona que nos interesó, lo primero que hacemos es ‘stalkearla’ en sus redes. Es una práctica común que las empresas revisen las redes sociales de los candidatos antes de realizar un negocio, una entrevista o contratar a alguien por lo cual, si tienen una imagen negativa de la persona, es muy probable que no se realice el negocio.

No debes olvidar que una primera impresión es indeleble, definitiva y que sólo se puede dar una vez, ya que no tenemos una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión.

La reputación es importante

Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para construir una reputación profesional y personal. Si se comparten contenidos de calidad y se interactúa de manera positiva con otros usuarios, se pueden demostrar habilidades y experiencia valiosas para las empresas que nos busquen. Una reputación positiva es un activo valioso para tu persona o negocio.

Comunicación efectiva

Las redes sociales pueden ser una herramienta útil para comunicarse con los clientes y compañeros de trabajo. Sin embargo, es importante mantener un tono y un contenido profesional, lo que puede ayudar a construir relaciones sólidas y de confianza.

Imagen personal

Las redes sociales son un reflejo de tu personalidad y de tus valores. Si se comparten contenidos inapropiados o controvertidos, pueden afectar negativamente tanto tu imagen personal como profesional.

También es importante mantener tu autenticidad y esencia personal; para lograrlo, te recomiendo definir tu marca.

Antes de empezar a publicar en las redes sociales, es importante tener una idea clara de quién eres y qué quieres comunicar. Piensa en tus valores, tus objetivos y en cómo quieres que los demás te perciban.

Mantén una coherencia en tu imagen y en el contenido que compartes en las redes sociales. Si tienes un estilo definido, trata de mantenerlo en todas tus publicaciones. Esto ayudará a crear una imagen coherente y sólida de ti mismo.

Cuida tu ortografía, redacción, imágenes posteadas, así como lo que escribas acerca de los de más y de ti mismo. Nunca hables negativamente de cualquier tema relacionado con el trabajo.

Es importante recordar que las redes sociales son parte del mundo real, que cada uno de nosotros desempeña múltiples roles en nuestra vida, y que las acciones que tomemos en cada uno de ellos pueden tener un impacto en cómo los demás nos perciben.



Por lo tanto, es fundamental cuidar nuestra huella digital y ser conscientes de que lo que compartimos en línea puede tener consecuencias en nuestra vida fuera de internet.



El autor es empresario, conferencista, catedrático, desarrollador de negocios y consultor en Negocios e Imagen Pública.