Sonorense Norma Morales competirá en The Speed Project

Con una amplia trayectoria corriendo en maratones tan reconocidos como el de Boston, la sonorense Norma Morales emprenderá un nuevo reto este día cuando participe en el evento internacional The Speed Project en Estados Unidos.

La hermosillense será parte del equipo de Adidas México en este desafío, al lado de los capitalino Diego Chávez, Iñaki Cabo, Reyna Rivera, Sebastián Christlieb y Mau Méndez.

“Es una carrera que ya tiene algunos años organizándose, que consiste en correr desde Los Ángeles a Las Vegas. Hay varias modalidades, nosotros estamos en la modalidad Competitiva por Equipos, que es correr en relevos esa distancia, que son aproximadamente 521 kilómetros.

“El equipo va por parte de Adidas México. Somos dos mujeres y cuatro hombres. Empezamos mañana (viernes) a las 4:00 de la mañana, y a darle a partir de ahí, sin parar”, comentó.

El banderazo de salida será en Santa Mónica, en el condado de Los Ángeles, desde donde cada uno de los equipos partirá hacia La Ciudad del Pecado sin una ruta fija y sin mayor apoyo que sus mismos compañeros.

“Cada quien va a correr aproximadamente de 5 a 10 kilómetros. Corres esa distancia y descansas aproximadamente dos horas, nos vamos turnando. Cuando vayamos corriendo, vas a ir tú solo en medio de la nada, en el desierto, y el resto del equipo te va a seguir en un camper.

“Es completamente diferente, porque un maratón es correrlo continuo solo y aquí es modalidad de equipo, entre que corres, descansas… realmente no tiene reglas específicas. No hay un público que te esté motivando, que te esté echando porras, a diferencia de un maratón”.

La sonorense fue invitada como parte del equipo Adidas México.

Morales afirmó que la intención es terminar el trayecto entre 32 y 35 horas, por lo que se espera que su llegada a la meta se dé el sábado por la tarde, de no haber ningún inconveniente.

“El equipo lo hizo directamente Adidas México, ellos fueron los que me hicieron la invitación. Como me encantan los desafíos y ser competitiva, le entré al reto y aquí ando. Va a ser un gran desafío físico y mental, entonces eso me motiva a cumplir este reto”, concluyó.