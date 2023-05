Siete sonorenses presumen medalla del Maratón de Boston

El Maratón de Boston celebró su edición número 127 durante el pasado mes de abril, y aunque fueron más de 30 mil corredores los que participaron en el Major más importante del mundo, hay siete sonorenses que pueden presumir haber estado ahí y haberlo terminado.

Se trata de un grupo de atletas de Hermosillo y Ciudad Obregón que decidió hacer el viaje con la intención de medirse a los mejores exponentes del mundo, pero también para tachar ese reto en su lista de metas en la vida.

Juan Carlos Pazos, Krystel Urrutia, Jesús Jara, María Celia Padilla, Gladys Ceballos, Carlos Javier Hernández y Lupita Campa fueron los representantes de Sonora en el maratón más emblemático del mundo.

“Cada quien, de forma personal, tenía ese objetivo, ese sueño, porque Boston es el sueño de todo maratonista. Y tuvimos la fortuna de ser elegidos, porque hay muchos que aplican y no son elegidos.

“Yo la verdad desconocía quiénes de aquí de Sonora íbamos, hasta que alguien de las chicas tuvo la idea de hacer un grupo, Boston de Sonora, entonces ahí ya me di cuenta quiénes íbamos. Ahí fue donde también nos fuimos organizando, pasándonos tips, planeando los vuelos, el hospedaje, todo ese tipo de cosas”, comentó la cajemense Campa.

Aunque para esta última fue la segunda ocasión que corrió el Maratón de Boston, afirmó que pudo notar mucha diferencia entre esta y su primera experiencia ahí, así como las que tuvo previamente en los maratones de Nueva York, Chicago y Londres.

“Ahorita ya venía con pleno conocimiento de a qué me iba enfrentar; me iba a enfrentar a una ruta muy pesada, muy devastadora. Es muy duro el Maratón de Boston, y si no concilias con él desde un principio, si no te vas cuidando, te juega duro al final.

“Yo la primera vez no sabía a lo que venía. Le di muy duro a la primera mitad del maratón, entonces sí me cobró factura al final, hice un tiempo muy superior al que realice ahora, a pesar de que nos llovió de principio a fin, de que hubo viento y mucho frío”, mencionó.

Pero no todos los sonorenses tienen el recorrido de Campa Gutiérrez en estos eventos, e incluso hubo quienes debutaron en lo que es un maratón internacional Major, como el caso del más joven del grupo, Juan Carlos Pazos.

“En realidad yo soy triatleta en sí. Las carreras a las que entramos son más de preparación para nuestro deporte, que es el triatlón. Utilizamos las carreras pedestres como preparación, para agarrar fogueo.

“Hace dos o tres años fue cuando me decidí a correr mi primer maratón, y fue con el que me clasifiqué a Boston. Este fue mi segundo, podría decir que fue mi debut, porque fue una preparación diferente y se dieron las cosas, gracias a Dios”, expuso.

ELLOS SON…

Juan Carlos Pazos Cabrera

Krytel Urrutia García

Jesús Jara Navarrete

María Celia Padilla Bonilla

Gladys Lizeth Ceballos Sánchez

Carlos Javier Hernández Ríos

Lupita Campa Gutiérrez