Madre busca ayuda de autoridades para poder ver a su hijo que es atendido en EU tras ser electrocutado mientras volaba un papalote

"Mi hijo ardía en llamas", contó Ofelia Sánchez, mamá de Jesús Abraham, el menor que se electrocutó mientras volaba un papalote en la Costa de Hermosillo.

Yo estaba en mi trabajo cuando me hablaron que al niño me lo habían mandado para el seguro, la gente me dijo que mi hijo ardía en llamas, y que se lo tuvieron que llevar de urgencia, pero no sé muy bien cómo pasó", relató.

Actualmente, el menor de 11 años se encuentra en Sacramento, California, junto a su hermana de 18 años Griselda Janeth, para ser atendido en el hospital Shriners.

Aunque se ha mantenido estable, los médicos le explicaron a su hija que no ha salido de gravedad, y deberá entrar a cirugía para extirpar parte de su mano izquierda.

"Me habló mi hija hoy, y me dijo que llegaron con bien; ahorita van a meter al niño al quirófano, no sé si le van a amputar el dedo meñique, a los tres, porque toda la mano estaba muy lastimada. Me dijo(su hija) que a lo mejor le pueden dejar solo uno.

Él sigue dormido, estaba intubado, y me dijeron que sí iba delicado, porque se le quemó la manita izquierda, su espalda, piecitos y parte del pechito, que más del 75% de su cuerpo, dijeron los doctores", explicó.

Ofelia, con lágrimas, pidió a las autoridades del Estado que le ayuden a estar con su hijo, con un permiso o trámite, que le permita poder ir a verlo.

Busca ayuda para poder ver a su hijo

Confesó tener mucho miedo y de que algo pudiera pasar, y no estar a su lado, por lo que espera que alguien pueda ayudarla.

Lo único que me pido es que me ayuden para sacar un permiso para ir a verlo y estar allá con él, porque se fue una hija mía, pero ella también es chamaca, y es mi hijo.

"A mí me dijeron que no podía porque ya había cruzado para allá, y sí, yo pase de mojada, pero salí bien, no quedé mal allá, y es mi hijo, nomás quiero estar con él", manifestó.

El menor fue trasladado el día de ayer, a Sacramento, por medio de una ambulancia aérea de Shriners. José Arturo Barreda Astiazarán, presidente de la fundación en Sonora , comentó que buscarán tramitarle una visa humanitaria a él y un familiar, para que pueda acudir a Estados Unidos para tratamientos posteriores.