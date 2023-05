José Antonio Valenzuela se da tiempo para todo

Aunque su madre lo instruyó para ser el gran vendedor que es, el padre de José Antonio Valenzuela también puede sentirse orgulloso de su hijo, quien a pesar de no ser un nadador de tiempo completo, logró imponerse este domingo en el Cruce de Bahía Alcatraz 2023 en la categoría de 30-34 años.

Con un tiempo de 24 minutos 38 segundos, el hermosillense recorrió sin problemas los mil 600 metros que contempla la carrera acuática; aunque lo más sorprendente es que lo hizo con sólo cinco días de práctica antes de la competencia.

“Creo yo que por la técnica que me enseñó mi papá. Mi papá tiene más de 50 años dando clases de natación, desde chiquito él me enseñó la técnica y me enseñó a ser maestro de natación. Estoy muy agradecido con él, eternamente. Es una herramienta y un trabajo que he disfrutado mucho y me ha generado muchas satisfacciones”, comentó.

Y es que la natación no es la única actividad que mantiene ocupada la mente de José Antonio, un joven que no se cansa de ponerse retos diariamente con el fin de enorgullecer a sus padres, a sus abuelos y a él mismo.

 

“Ahorita mi trabajo base oficial es asesor de ventas en Suzuki Hermosillo. Aparte de eso, le entro a la cuestión de venta de casas, doy masajes descontracturantes con quiropraxia, vendo machaca y cecina muy buena, que la hace mi familia de Obregón; doy clases de natación, clases de tango, asesorías en Protección Civil, toco la armónica, hago street stand up paddle, le entro a todo”

“La motivación más grande para mí es hacer lo que yo mismo creo difícil o imposible. Siempre superar mis tiempos, mis marcas; vaya, me gusta ganar, me gusta echar ganas a todo lo que hago y dar buenos resultados”, concluyó.

José Antonio Valenzuela participó por tercera vez en el Cruce de Bahía Alcatraz, donde ahora cuenta con dos primeros lugares y un segundo en la categoría 30-34 años.