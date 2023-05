Jorge Camacho lleva su experiencia en Selección a Rayos de Hermosillo

Después de más de diez temporadas con Rayos de Hermosillo y tras ser parte de la Selección Mexicana que consiguió el pase al Mundial de Basquetbol 2023, Jorge Camacho afirmó que su siguiente meta es redondear su gran año con el título en el Cibacopa.

El hermosillense fue pieza importante para que los suyos terminaran como el primer lugar de la clasificación general, con un promedio de 8.6 puntos por partido y 4.9 rebotes que lo hicieron revitalizar su todavía exitosa carrera.

“Ha sido una temporada exitosa para el equipo, para la franquicia. Creo que haber terminado en primer lugar, después haber terminado quintos la temporada pasada, habla mucho del trabajo del coach, de la directiva, de los jugadores, que damos el 100% en los juegos, y eso nos mantuvo en el primer lugar.

“Los minutos con este coach y la confianza me han hecho un mejor líder para aportar la experiencia que tengo aquí a mis compañeros, con la personas que ya han jugado Cibacopa, como son Joaquín (Villanueva), (Jimond) Ivey, Terrence (Drisdom), (Austreberto) Tona… Y los nuevos muchachos, que los integramos muy rápido para poder llegar a ese primer lugar”, comentó.

 

Ahora con 34 años, Camacho busca seguir aportando su experiencia a los más jóvenes, pero no quita el dedo del renglón para ganarse una nueva convocatoria con el equipo nacional, y por qué no, disputar su primera justa mundialista en el mes de agosto.

“En lo personal estoy muy agradecido por la confianza que me ha dado el coach, sabiendo que venía de Selección, que venía con ritmo, me integraron luego, luego, y eso habla de la experiencia que tuvo el coach como jugador y cómo ve a los jugadores.

“Teniendo la exposición que me ha dado la Selección, los minutos que he jugado ahí, que han sido pocos, pero me han dado la experiencia para poder pensar un poquito más, ver en los niveles que se encuentran los otros equipos y mis mismos compañeros de Selección, donde me gustaría estar para las siguientes clasificatorias”, expuso.

Los Rayos de Hermosillo se medirán a Halcones de Obregón en la primera ronda de playoffs del Cibacopa, a partir del próximo viernes en la Arena Sonora.