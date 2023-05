Jimond Ivey quiere sacarse la espina y coronarse con Rayos de Hermosillo

Aunque Jimond Ivey no tuvo la suerte de ser seleccionado en el Draft de la NBA y sólo disputó una temporada en la G-League, el desempeño que ha tenido en sus dos campañas con Rayos de Hermosillo podría brindarle una nueva oportunidad próximamente en el mejor basquetbol del mundo.

El estadounidense se ha convertido en el referente de su equipo en el Circuito de Baloncesto de Costa del Pacífico (Cibacopa), contando con el promedio de puntos por juego más alto (19.8) en Rayos; y sólo detrás de Jordan Steven (26.5) de Pioneros, James Whitt (21.8) de Halcones y Michael Jackson Wright (21.8) de Caballeros en toda la liga.

Ivey también terminó la temporada regular como el tercer lugar en asistencias (5.2), cuarto en faltas recibidas (4.2), quinto en rebotes defensivos (5.5) y segundo tanto en tiros libres convertidos (153) como en porcentaje de efectividad (83.6%); además de ser el jugador con más minutos disputados por encuentro (35.9) en todo el circuito.

“Mi primer año, el año pasado, fue difícil, porque no sabía nada de la liga, pero jugué la temporada pasada, llegamos a la final y perdimos, así que eso hizo que la decisión de volver este año fuera más fácil, porque soy un competidor, quiero ganar; hablé con Bobby (Roberto Laporte), Camacho y otra gente, y decidimos volver e intentarlo de nuevo.

“Esta es una muy buena liga. De hecho tengo algunos amigos jugando aquí; Antwon Lillard de Guaymas, Tony Farmer de Obregón… Se lo digo a la gente todo el tiempo, esta es una muy buena liga, es una liga muy competitiva, los fans son geniales, es una liga sorprendente”, expresó.

 

Oriundo de Cleveland, Ohio, y actual residente en Los Ángeles, California, Ivey ha logrado hacerse de una buena carrera profesional después de graduarse de la Universidad Akron, desde donde pudo emigrar tanto a la Tercera División de España como a la G-League, con los Río Grande Valley Vipers.

“Esta (Cibacopa) es una liga muy útil, scouts de la G-League y de la NBA la miran. Mi agente me ha dicho que me han visto y han visto a otros jugadores. Es una liga que se ve y puedes ir a otros lugares desde esta liga.

“He hablado con promotores de G-League que están conectados con la NBA en muchas ocasiones. No he hablado con Capitanes, no sé por qué, pero deberían llamarme, sería genial”.

Después de perder la final ante Astros de Jalisco el año pasado, afirmó que su objetivo principal es coronarse con Rayos de Hermosillo en la actual temporada, donde su talento ha sido clave para que los suyos se perfilen como los máximos favoritos a quedarse con la copa.

“Creo que mi experiencia el año pasado me trajo a donde estoy este año. Creo que tenemos jugadores muy talentosos, que juegan a un gran nivel; tenemos jugadores que están bien mentalizados, que escuchan, y lo más importante, tenemos un coach que sabe lo que hace y está dispuesto a ayudarnos en todo, desde el primer día.

“Nuestra relación colectiva como equipo es muy buena, creo que es mejor que la del año pasado”, finalizó.