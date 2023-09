Jesús Saldate: El maratonista más longevo de Hermosillo

Con 80 años de edad cumplidos, el señor Jesús Saldate Verdugo es el maratonista activo más longevo en Hermosillo, y lejos de pensar en el retiro, su mayor anhelo es seguir recorriendo las calles y carreteras de Sonora sobre sus propios tenis.

Su presencia en las carreras pedestres que se hacen en la capital sonorense es cada vez más esperada por sus colegas, quienes lo ven como una inspiración y al mismo tiempo lo animan para seguir en una disciplina que requiere de sacrificios físicos y mentales.

“Me siento con mucho ánimo de seguir todavía, hasta donde el cuerpo pueda. Ahorita nomás estoy corriendo 5 kilómetros, a veces corro 10, pero por lo regular corro 5; pero antes me aventé todos maratones, los que empezaban donde está el Cereso 2, recorríamos toda la ciudad para terminar allá en el Héroe de Nacozari”, recordó.

Hasta el momento, Don Jesús ha sido objeto de varios homenajes tanto en Hermosillo como en otras ciudad de nuestro estado; lo cual asegura hacerlo sentir feliz y con más ganas de seguirse levantando a las 4:00 de la mañana para ponerse su calzado.

“Cómo no se va a sentir uno bien por el trabajo que hace uno, los sacrificios sobre todo, de no asistir a fiestas. Algunas fiestas me las pierdo por lo mismo, porque tengo que madrugar para ir a correr, pero estoy satisfecho de todas maneras.

“Me trajo muchos beneficios, principalmente por la misma salud de uno, el cuerpo se oxigena y lo mantiene a uno bien, saludable. Yo todo el tiempo he sido así delgado, ahora soy más por la edad, pero no necesitaba bajar de peso, todo el tiempo he tenido buen físico”.

Don Jesús suele hacer sus calentamientos antes de empezar a correr.

Su carrera como corredor, sin embargo, no empezó de joven, ya que según comentó, fue a la edad de 46 años cuando decidió unirse a un grupo de corredores y quedó encantado con el deporte.

“Me gustan todos los deportes, la lucha libre, el box… No me perdía las funciones cuando había lucha libre aquí, en la Arena Sonora de la 5 de Mayo, la original Arena Sonora; también en el Gimnasio del Estado, que ahora le llaman Arena Sonora; en la Cancha 4 de la Olivares y en el Cine Esmeralda.

“Después practiqué beisbol llanero en la empresa donde yo trabajaba. A esto de las carreras llegué de casualidad, unas sobrinas me invitaron a unas convivencias que hacían allá por el Seguro de la Juárez y fui a acompañarlas. Ya estando allá me invitaron a entrar”.

En su palmarés cuenta con más de mil carreras celebradas tanto en Hermosillo como en otras ciudades, como Guaymas, Obregón, Empalme, Navojoa, Huatabampo, Yavaros, Magdalena y Agua Prieta; donde ha podido rodearse de nuevas amistades, que sin importarles su edad, lo han acogido como uno más de la familia.

“Al contrario, ellos me buscan a mí. Como que les sirvo de ejemplo, o no sé qué, pero se arriman conmigo a pedirme informes y todo, ver cómo me mantengo, y yo con mucho gusto, lo poco que sé se los transmito”, afirmó.

ÉL ES…

Jesús Saldate Verdugo

Deporte: Carreras pedestres

Edad: 80 años

De: Hermosillo