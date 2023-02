Jesús Esteban Morales: Un grande del deporte adaptado sonorense

Colgarse una medalla en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 fue una experiencia inolvidable para Jesús Esteban Morales, pero algo que también perdurará en su memoria será el reconocimiento que recibirá como el Deportista Especial del Año en el Premio al Mérito Deportivo 2022 de EL IMPARCIAL.

Durante el año pasado el oriundo de Cananea volvió a dar muestra de sus capacidades, luego de subirse al podio en los Desert Challenge Games de Mesa, Arizona; el Grand Prix de Monterrey y los Paranacionales Conade celebrados en Hermosillo; en todos ellos consiguiendo el primer lugar en impulso de bala y la presea de plata en lanzamiento de jabalina.

“Fue un muy buen año, porque sí nos tocaron varios eventos. Se siente muy bonito, nunca me imaginé que me iba a tocar eso de Deportista del Año. Sí miraba que algunos compañeros participaban ahí, pero no sabíamos nosotros, nunca pensamos en que íbamos a estar ahí. Me sentí muy bien cuando me dieron la noticia.

“Lo compartimos en el Facebook, también con los amigos lo subía a grupos de Whatsapp, o se los mandaba yo para que me hicieran el favor”, recordó.

El oriundo de Cananea dominó en los Paranacionales Conade 2022.

Según explicó, su recorrido en el deporte inició cuando tenía 16 años de edad, una vez que empezó a practicar para asistir a una competencia estatal que se disputaba en la capital sonorense.

“A mí me invitaron a ese deporte adaptado. Me invitaron a ir a un Estatal en Hermosillo, participé y di buenos resultados, ya fue cuando me empezó a gustar.

“Un entrenador de Cananea me habló y me dijo que había eventos para deportistas especiales, me dijo ‘¿no quieres entrar?’, ‘pues sí’, le dije. Fue cuando fuimos a Hermosillo al Estatal y también salí elegido para representar a Sonora”.

Ahora a sus 21 años, atesora como su mayor logro el haber conseguido una medalla de plata en los Juegos Parapanamericanos de Lima, Perú; la cual consiguió en el lanzamiento de jabalina representando a México.

“La verdad fue una cosa muy bonita. Jamás voy a olvidarlo porque fueron mis primeros Juegos Parapanamericanos. Ahí ya me sentía más nervioso, porque me iba a enfrentar con diferentes países; Argentina, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Ecuador. Yo no sabía quiénes iban a ser mis competidores”, concluyó.

ÉL ES…

Jesús Esteban Morales Martínez

Edad: 21 años

Deporte Adaptado: Lanzamiento de bala y jabalina

Categoría: F41

De: Cananea