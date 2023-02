Héctor René García: Un pitiqueño rumbo al Mundial de Softbol Sub-23

El vestir los colores de México en un torneo internacional es un sueño recurrente entre los deportistas sonorenses, pero es particularmente especial cuando procedes de un municipio que no figura entre los más poblados del estado.

Este es el caso de Héctor René García, quien el año pasado recibió el llamado para integrar la selección nacional que no sólo participó en el Campeonato Panamericano de Softbol Sub-23 celebrado en Puerto Ordaz, Venezuela, sino que además obtuvo su pase al Mundial que se jugará en Paraná, Argentina, en el próximo mes de abril.

“Las experiencias fueron muy bonitas, fue algo que siempre soñé, el representar a mi país, porque nunca había portado la camiseta de México. Fue un sueño que tuve desde que empecé a practicar el softbol, me ponía la camiseta de Sonora y decía ‘algún día quiero portar la camiseta de México’.

“Gracias a Dios se me dieron las cosas, los resultados, junto al apoyo de mi entrenador Carlos Parra, que siempre ha estado al pie del cañón con nosotros y sobre todo la disciplina que nos ha inculcado para poder estar en este selectivo nacional”, comentó.

Ya en tierras venezolanas, el “Gatito” García —uno de los cuatro sonorenses que integran esa selección— fue pieza clave para que el equipo llegara hasta la final del torneo, el cual se quedaron cerca de ganar tras caer ante Argentina.

“El juego que se me va a quedar para toda mi vida fue el juego contra Venezuela, porque con ese amarramos la clasificación y la medalla. En ese juego me acuerdo que ‘El Mochomo’ (Carlos Parra), antes de iniciarlo, me dijo que iba de segundo bat, que en cuando se embasara el primer bateador luego, luego íbamos a buscar el toque de bola para hacer lo más rápido posible las carreras.

“Le dije ‘claro que sí’, entonces me puse a practicar los toques de bola antes del juego. No se logró envasar el primer bat, pero en mi turno conecté de hit y yo creo que ahí fue cuando dije ‘es mi momento de demostrar’, y conecté dos hits en ese juego”, recordó.

Héctor García (77) es uno de los cuatro sonorenses que integran la selección nacional Sub-23.

A unos días de integrarse a la concentración rumbo al Mundial, el pitiqueño fue votado como el Softbolista del Año en el Premio al Mérito Deportivo 2022 de EL IMPARCIAL, lo cual admitió es un aliciente más para seguir luchando por más reconocimientos.

“Para mí es un orgullo, el cual sin el apoyo de muchas personas no estuviera logrando. El apoyo de mis padres, mi hermana, mi novia, mis amigos, toda la familia y todos mis ángeles en el cielo que han estado conmigo; ese apoyo es fundamental, porque no siempre nos va bien, como uno quiere, pero ellos siempre han estado para ayudarme a no decaer.

“Le agradezco al periódico EL IMPARCIAL y a toda la gente de mi pueblo, de Pitiquito. Estoy muy agradecido porque siempre me han dado su apoyo. Es un pueblo pequeño, pero con mucho talento y con mucha gente humilde, de buen corazón”, concluyó.

ÉL ES…

Héctor René García Mazón

Edad: 23 años

Deporte: Softbol

Posiciones: 2B y SS

De: Pitiquito