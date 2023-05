Define Liga de Beisbol Interbarrial de Hermosillo a sus clasificados

La Liga de Beisbol Interbarrial Norte de Hermosillo definió a los seis equipos que disputarán el título de su temporada número 94, “Carlos Vea Valenzuela 2023”, una vez finalizado el rol regular esta semana.

Los playoffs darán inicio el próximo martes, cuando 962-Bats (7-2) se mida a Vea y Asociados (4-4) en el primer juego de la serie, a ganar dos de tres, en el estadio Víctor Saiz de la Reforma a partir de las 19:30 horas.

El jueves, los Búhos de la Unison recibirán a Halcones en el Gustavo Hodgers a las 19:30 horas; mientras que BTED se medirá al Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento el siguiente sábado a las 13:30 en el estadio Héctor Espino.

En el último juego de la campaña regular, 962-Bats se impuso al Stamh con marcador de 10-8 en un encuentro donde los segundos casi logran remontar con un rally de siete carreras en el cierre de la séptima y última entrada.

Luego de llegar con desventaja de 1-10 a ese último turno y de estar a un sólo out de la derrota, los dirigidos por Pedro López lograron llenar las bases y luego vinieron imparables productores de Abraham Ibarra, Alexis Andrade (3), Jonathan Bernal, Leo Medrano y Edgar López; aunque Juan Vizcaíno logró sacar las papas del fuego y se llevó el salvamento.

La victoria se quedó en manos de Baltazar Gamboa, luego de trabajar la quinta entrada con un hit y sin anotaciones; mientras que el descalabro se lo adjudicó José Cabuto, al cargar con seis carreras en dos innings de labor.

LOS PLAYOFFS

962-Bats vs. Vea y Asociados

Búhos vs. Halcones

BTED vs. Stamh

*Avanzan los ganadores y el mejor perdedor de las series.