Atrapa Pablo Vázquez premio al Beisbolista del Año 2022

Justo como logró quedarse con aquella difícil bola en el Campeonato Panamericano Sub-10, Jesús Pablo Vázquez tomó entre sus manos el reconocimiento como el Beisbolista del Año en el Premio al Mérito Deportivo 2022 de EL IMPARCIAL.

El hermosillense fue pieza clave para que México se coronara en ese torneo celebrado en Culiacán, Sinaloa, donde demostró no que no pasará mucho tiempo para que su nombre empiece a sonar entre los mejores prospectos del beisbol profesional.

“Me fue bien en todo lo que fue el 2022. Hubo muchos torneos, ligas, y jugué con la Selección de México. Tuve un premio al Mejor Catcher en el Panamericano U-10, donde quedamos campeones.

“Yo creo que la jugada que más recuerdo fue la atrapada en los jardines en el Panamericano. Fue un elevado al jardín derecho, me tiré por ella y la atrapé”, recordó.

Ahora en una nueva categoría, Pablo buscará volver a destacarse entre los jugadores de la Liga Buhitos, pero también repetir la hazaña en el próximo Nacional y en la MLB Cup.

“Estoy feliz, la verdad no me lo esperaba. Me gustaría dedicarle este reconocimiento a todos los beisbolistas. Quiero ir a todos los torneos que se pueda, ganar todos los que se puedan”, expresó.

BEISBOLISTA DEL AÑO

Jesús Pablo Vázquez Marín

Edad: 11 años

De: Hermosillo