Amarran Cimarrones boleto a Fase Final de Liga Expansión MX

La victoria que los Cimarrones de Sonora consiguieron el martes ante Mineros de Zacatecas no sólo les sirvió para salir de su mala racha, también les aseguró un lugar en la Fase Final de la Liga Expansión MX tras llegar a 25 puntos en el torneo Clausura 2023.

Los sonorenses se ubicaron provisionalmente en la tercera posición después de imponerse en el estadio Carlos Vega Villalba, y aunque podrían caer alguna posiciones durante el resto de la penúltima jornada, ya no pueden quedar fuera de las doce posiciones que otorgan pase a la liguilla.

“En casa tenemos que mejorar muchísimo si aspiramos a estar en los primeros lugares y hacer una buena liguilla. Pero sí me da gusto que hemos recuperado jugadores que venían de lesiones y de algunos problemas. Desgraciadamente perdemos a Gabino (Espinoza), que es importante en nuestro desarrollo, pero Erubiel (Castro) lo está haciendo bien.

“Después de ahí, creo que el equipo ha encontrado equilibrio. Defensivamente seguimos siendo el mejor equipo, ofensivamente nos falta mejorar, pero me voy contento y tranquilo porque nos queda una semana más, y ojalá que ahí encontremos encontrar todavía mejor el ritmo y mucho mejor forma para llegar lo mejor preparados a la liguilla”, comentó el DT Roberto Hernández.

 

Cimarrones cerrará el calendario regular recibiendo el próximo martes al Atlético Morelia en Hermosillo, en partido donde incluso podría estar en juego un boleto directo a los cuartos de final; lo cual obtienen aquellos equipos que terminan entre los cuatro mejores de la tabla.

“Creo que estamos encontrando el rumbo, el destino, claridad, buen futbol… Y eso me pone contento, pero no tranquilo. Creo que nos hace falta ser más certeros en el área. El equipo es capaz de generar cuatro, cinco acciones por tiempo, pero luego no las metemos y terminamos sufriendo los partidos”, agregó Hernández.