"Tengo su gorra para sentir que está conmigo": Novia de Jesús, conductor desaparecido

HERMOSILLO, Sonora.- "Él me decía siempre bebé, mi princesa, mi amor y recuerdo exactamente el tono de su voz, tanto que daría lo que sea por volver a escuchar su voz, sentir su olor, incluso tengo una de sus gorras, para sentir que está conmigo", manifestó desesperada y entre lágrimas Paula Molina, novia de Jesús Ignacio Burrola, el conductor de Didi desaparecido.

"Quiero volver a tenerlo conmigo, toda su familia, estamos desesperados, es un tormento que parece tener no final, estamos muchos sin poder comer, dormir, pellizcamos lo que podemos para tener energía, nos bañamos para despertar y seguir buscándolo, pero no vemos una luz", dijo sollozando.

Ella, junto a los padres de Jesús, así como amigos y familiares de ambos, acudieron hoy a manifestarse frente a las oficinas de la empresa Didi, ubicadas sobre el bulevar Navarrete, para exigirles que cooperen con la investigación del caso.

El día de hoy, dijo, se cumplen ya 5 días desde que Burrola desapareció y la empresa no ha proporcionado ninguna información al respecto, aun cuando el joven laboraba a través de su aplicación.

"Estamos en blanco todavía, sin saber nada de Jesús, no nos han comentado nada las autoridades, e intentamos movernos por nuestra cuenta pero es imposible, quienes nos pueden ayudar no nos están ayudando", expresó angustiada.

"Didi dice que no es su responsabilidad, que lo tenemos que ver con las oficinas de México, pero los de México nos dicen que aquí, y eso no es justo, se están tirando la bolita y necesitamos saber quién fue su último viaje, donde los recogió, la información del usuario, eso sería de completa utilidad para nosotros", agregó.

La joven dijo aún no entender qué es lo que ha sucedido con su novio, pero aseguró estar convencida de que no descansará hasta que haya una respuesta de su paradero.

"Por favor informen de cualquier cosa al 911, nosotros no buscamos culpables, solo que nos lo devuelvan a él sano y salvo, vivo, que lo dejen en algún lugar, pero vivo", dijo.

"Pedimos a la sociedad que sigan compartiendo las imágenes de Jesús, él no merece que le pase nada, es un ser hogareño, solidario, siempre disfrutaba ver en su casa películas, es una de las mejores personas que he conocido, con muchos valores, por favor no dejen de compartirlo", solicitó.

El joven fue visto por última vez la mañana del pasado viernes, cuando salió a trabajar como chófer de Didi, perdiendo contacto con sus familiares cerca de las 10:30 de la mañana.

Señas de Jesús:



Estatura 1.80

Complexión robusta

Como señas particulares tiene dos tatuajes, uno en el antebrazo izquierdo que es su número de nacimiento en números romanos y un signo de Leo en su tobillo derecho.

Piel blanca

A dónde puedo reportar algún dato:Directamente al 911