Roban en una escuela ¡12 veces en 15 días!

GUAYMAS, Sonora.- Madres de familia realizaron un plantón en la colonia Montelolita, en el Municipio de Guaymas, para denunciar 12 robos consumados en un periodo de 15 días, en la Escuela Primaria María de Jesús Escobar Ibarra.



Las mujeres cerraron la avenida Montelolita por más de una hora para exigirles a las autoridades policiales que refuercen sus labores de vigilancia en el sector con el propósito de evitar que continúen los robos y daños en el plantel escolar.



Aseguraron que de no atender su petición, hoy cerrarán la escuela y posteriormente la Carretera Internacional, para hacer valer su voz y la de sus hijos, quienes toman clases en aulas que no tienen energía eléctrica y los baños y bebederos no cuentan con el servicio de agua potable.



"Desde que inició el ciclo escolar hasta ahora, los ladrones no han parado de robar en esta escuela, ya se llevaron el cableado eléctrico, hicieron daños en la tubería de agua y drenaje, se han llevado lámparas, abanicos, todo lo que se encuentran a su paso y nadie hace nada", señaló una de las madres manifestantes.



Las mujeres, que no quisieron dar su nombre, externaron que cada vez que se realiza un robo, las autoridades escolares acuden ante las instancias correspondientes a interponer las denuncias, sin resultados positivos a la fecha.



El director de la Escuela Primaria María de Jesús Escobar Ibarra, Cristián Mendoza, denunció que desde el año pasado empezaron a interponer las denuncias correspondientes en las agencias ministeriales por el robo de aires acondicionados, bocinas, cerco, cableado eléctrico y daños en salones.



Consideró que hace falta más seguridad en el Oriente, específicamente en el área donde se localiza la escuela, para frenar los robos que de manera frecuente se realizan sin que nadie se percate de ello.



"Hoy (ayer) vino un padre de familia para tratar de reconectar la luz, porque no hay electricidad en las aulas, pero eso no debería estar pasando, porque tampoco tenemos agua, las tuberías de agua y drenaje, y ha habido ocasiones que hasta los salones son vandalizados", denunció.