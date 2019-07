Roban diésel a camiones en Centro de Pernocta

HERMOSILLO, Sonora.- Al momento en que sustraían 100 litros de diésel del interior de un comercio localizado en la colonia Machi López, elementos de la Policía Municipal lograron la detención de José Miguel, de 25 años de edad y a Luis Román, de 37.



En un parte policiaco se indicó que a las 20:15 horas del pasado lunes, agentes preventivos atendieron un reporte de robo en una empresa de transporte urbano localizado en las calles República de Belice y Sin Nombre, al Norte.



Al llegar al lugar, los municipales vieron a los hoy imputados que empujaban un carrito de supermercado en el que cargaban cinco galones de 20 litros cada uno, por lo que fueron abordados inmediatamente y al revisar su contenido se descubrió que se trataba de diésel.



Los hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público.



REFORZARÁN SEGURIDAD



Los representantes de los concesionarios del transporte público reforzarán la seguridad en el Centro Pernocta, esto debido al robo de combustible y cableado.



Jorge Coxtinica, representante de Movilidad Integral de Hermosillo S.A. de C.V., explicó que el ladrón entró por la parte de atrás, donde no hay vigilancia las 24 horas del día, solamente rondines, por lo que será en esa parte donde habrá más elementos de seguridad.



"En lo que nosotros llevamos aquí, del 29 de abril a la fecha, esta es la primera vez que percibimos una situación de esta naturaleza, no teníamos ningún otro antecedente en este periodo; vamos a reforzar la seguridad en todo el Centro Pernocta.



"Evidentemente hay un tema de que todo lo que ellos pudiesen haber sacado lo venden, por ejemplo el cable lo cortan de la instalación eléctrica a los autobuses, lo cortan, lo pelan y lo venden", señaló.



Las empresas encargadas del transporte público a partir de hoy comienzan la seguridad con una nueva empresa particular, esto para brindar mayor confianza y que no vuelva a pasar.