HERMOSILLO, Sonora.- "Había varios vecinos y lamentablemente ninguno pudimos hacer algo", externó Alejandra Lucía, la joven que vio cómo su vecino Pablo, de 58 años de edad, intentó cruzar el canal Lázaro Cárdenas la noche del lunes y ya no se supo de él hasta ayer en la mañana.



Con gran tristeza la residente de la colonia Primero Hermosillo recordó cómo fue que el padre de familia y velador de oficio, se dirigía a trabajar en un día lluvioso e intentó cruzar el agua que corría por el arroyo, pero perdió el equilibrio por la fuerza del agua y desapareció.

"La persona quiso cruzar en bicicleta, era un charquito, no estaba tan grande el arroyo, sí pudieron cruzar muchas personas en bicicleta esa noche y eran las 07:20 de la tarde y había puros niños observando cómo se iba el agua."Se cayó y la mochila que traía lamentablemente no lo dejó levantarse. Está un embovedado y está el drenaje y al momento de salir el drenaje, ya no lo dejó levantarse y ya lo succionó hacia adentro (del canal embovedado) y ya lo perdimos de vista", contó.Juan Francisco Matty Ortega, jefe de Bomberos de Hermosillo informó que el hallazgo se realizó al final de canal, a la altura de la calle Navojoa Final, a unos 9 kilómetros de donde fue reportado el pasado lunes.Por casi 20 horas buscaron el cuerpo y en un inicio encontraron la bicicleta en la que había sido visto por última vez cuando cruzó el arroyo, en las calles Bobadilla y Lázaro Cárdenas.Luego de suspender la búsqueda por falta de un rastro contundente, el martes por la noche la hija del desaparecido reportó al 911 la ausencia de su padre cuando reconoció su bicicleta a través de las redes sociales.A las 05:30 horas de ayer se reanudó la búsqueda del cuerpo y fue hallado sin vida por un elemento de Bomberos dentro del arroyo que ya no llevaba agua.

Autoridades trabajaron en el lugar y realizaron el levantamiento y trasladado del cuerpo para las diligencias de ley.El lugar reportado está en el cruce de las calles Manuel R. Bobadilla y San Rafael, donde se conectan las colonias Primero Hermosillo y Norberto Ortega y, según la reportante, es la única forma de dirigirse de un lugar a otro.Alejandra Lucía destacó que muchas de las calles de los alrededores como la Tepache y Leandro Valle, cada vez que llueve se convierten en arroyos y su cauce termina en el inicio del embovedado, lo que representa un peligro para quienes habitan en la zona.La vecina indicó que lo que se busca es que las autoridades hagan algo al respecto en el lugar, ya que no existe algún señalamiento de prevención y han caído varias personas y animales que fueron arrastradas por la corriente, porque no existe la manera de pasar hacia el lado opuesto."Ese canal donde el señor fue arrastrado ya se ha llevado varias personas, varios animales, pasa algo por ahí y lo succiona el canal (embovedado), es un riesgo, está hecha un cochinero la calle y tenemos alcantarillas abiertas que también ponen en peligro a los niños", agregó.Alejandra Lucía reveló que con el apoyo de algunos vecinos de la colonia se manifestarán hoy en el cruce de los bulevares Lázaro Cárdenas y Solidaridad, para que las autoridades hagan algo que evite este tipo de accidentes en la zona.