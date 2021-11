Incendio arrasa con casa y familia se queda sin nada, en colonia de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Un incendio arrasó con una vivienda en la colonia Las Peredas conformada por dos cuartos de cartón y láminas además de tres cuartos de material de construcción.

El siniestro ocurrió ayer sábado, 13 de noviembre, cerca de las 13:30 horas en la calle Planeta Tierra número 18 entre Río Jordán y Júpiter. La casa es habitada por María de los Ángeles González Ruiz y sus dos hijas.

La afectada narró que encendió una fogata con leña para hervir agua con sal y limpiar una herida en sus manos.

Salió de su casa para atender una invitación de sus vecinas y fue en esos momentos que los cuartos de cartón se empezaron a quemar.

Me habló una de las vecinas para que tomara café y también para desayunar, según yo apagué la lumbre, como andaba atarantada porque sufro de la presión y según yo había apagado la lumbre”, relató.

Ya iba, cuando me hablaron que me regresara porque mi casa se estaba quemando”, contó, “cuando vi la lumbre ya venía muy acá y cuando corrí ya no pude hacer nada, alcancé a sacar una mochila con un poco de ropa”.