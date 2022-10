Varios famosos han pasado por antigua bolería nogalense

NOGALES.- Es una tradicional bolería con alrededor de 63 años de historia, en la cual sus dos únicos propietarios, siguen sacando lustre al calzado de nogalenses y visitantes. En ella -entre café y café se han entretejido amistades y suscitado muchas anécdotas.

Se trata de “La Campana”, ubicada en el mero corazón de Nogales, por las calles Obregón y Díaz.

Por ella han desfilado integrantes de grupos musicales y deportistas famosos, incluso de la política, manifestó Enrique Valdez Soltero, próximo a cumplir 70 años de edad y 43 como dueño de “La Campana”.

Por allá en los ochenta y noventa muchos artistas y grupos musicales que venían a presentaciones se hospedaban en el Hotel Granada. Venían mucho los Tigres del Norte, Los Muecas, Los Fredys y todos esos conjuntos de la época.

“Como estaban aquí cerquita, pues llegaban a ‘guaguarear’ al igual que el gran beisbolista ‘Ronie’ Camacho, Héctor Espino, ‘Paquín’ Estrada y muchísima gente más que de momento no recuerdo, incluso un hipnotizador llamado John Milton. Con todos hice amistad”, expresó.

El también contador público externó que, tras su pensión, después de 33 años laborales le entró más de lleno a la boleada, donde trabaja por las mañanas y por la tarde lo hace un hermano de él.

Dijo que en “La Campana” también ponen tapitas para calzado de las mujeres y durante el tiempo de frío regala café a los clientes mientras echan la platicada y ahí se entera de muchas cosas.

DE BEISBOL Y POLÍTICA

Aunque lo que más le apasiona es hablar de beisbol, la política y sus mitotes no le son indiferentes, máxime cuando van “caballones” y platican “cosas” entre boleada y boleada.

¿Cómo qué cosas?, se le preguntó, “ya sabrás de lo que me he enterado, pero mejor ahí le dejamos no vaya a ser que me aumenten los impuestos, si apenas la estamos librando con lo del Covid”, contestó riendo.

Llega mucha gente de todo tipo y algunos me empiezan a contar sus problemas y yo nomás los oigo como si fuera sicólogo, hasta que sueltan todo. Ni modo es parte de mi trabajo”, dijo.

LA HISTORIA

El dueño original de “La Campana” fue Julio Mosqueda (ya fallecido), quien la inauguró entre 1959 y 1960, expresó Valdez Soltero. Él era propietario de una cafetería que se llamaba igual que la bolería y tiene su propia historia, aunque ya no exista.

Yo la adquirí en 1979 (hace 43 años), pero en ese entonces la cafetería estaba contra esquina y se juntaba la ‘chavalada’ para echar la ‘noviada’. ‘La Campana’ era famosa porque Julio Mosqueda le daba de comer a las palomitas y siempre estaba lleno.

“Era famosa porque hacían las mejores hamburguesas y papas a la francesa, mejores que las gringas con sus ricas malteadas, escuchando los mentados ‘hit parade’ del momento, en una vieja rockola”, añadió, “ah qué tiempos”.