Sancionarán a esparragueros caborquenses que quemen follaje a cielo abierto

CABORCA.- Para finalizar el 2023, el Cabildo caborquense, durante una sesión ordinaria, aprobó sanciones de hasta por un monto de 270 mil 480 pesos, para los productores de espárrago en este Municipio, los cuales efectúen la quema de follaje de ese vegetal y otros residuos tóxicos a cielo abierto.

La medida se aplicará cuando estas prácticas deteriorantes del medio ambiente y la salud ciudadana se realicen fuera de los protocolos establecidos por la Junta Local de Sanidad Vegetal (JLSV) de Caborca, establece un comunicado oficial.

Para que tal medida procure efecto legal, fue necesario la aprobación (por unanimidad) la modificación al Reglamento de Equilibrio Ecológico y Protección del Medio Ambiente del Municipio de Caborca.

Durante la citada sesión se dispuso que las multas por realizar la quema a cielo abierto, de los desechos sólidos urbanos, así como material o residuos vegetales, como es el caso del espárrago, pasó de 20 a 2 mil UMA’s (Unidad de Medida y Actualización), es decir, de 2 mil 74 pesos a 270 mil 480 pesos.

Se dijo que con esta medida se endurecerán las sanciones contra aquellas personas que realicen la quema indiscriminada y descontrolada de espárrago fuera de los protocolos convenidos, toda vez que es un tema de interés para la salud de todos los caborquenses que por décadas había sido ignorado.

Al respecto, David Silva Bonales, activista ambientalista de Caborca, manifestó que ojalá los esparragueros acaten esta disposición y que realmente se apliquen las sanciones al pie de la letra, porque estas son las fechas que los productores realizan esta práctica misma que menoscaba, cada año, la salud de los ciudadanos y enrarece el aire de toda la región.

Así también, entrevistados algunos ciudadanos al respecto, convergieron en que sería estupendo que se erradicara esta quema, ya que cada año sufren las consecuencias, como son alergias, enfermedades respiratorias, de la piel y oculares.

Inclusive algunas amas de casa aplaudieron esta medida, pero coincidieron que lo más importante, más allá de las multas, es que se apliquen rigurosamente y que los esparragueros dejen atrás esta práctica.

No podemos ni dejar la ropa tendida afuera de la casa porque se ahúma toda y se llena de pequeñas partículas negras (cenizas) y tenemos que volver a lavarla. También los carros y las ventanas se nos llenan de ese polvillo negro. Lo peor es que no sabemos cuándo o qué horas empezará la quema”, refirió Emma Saldaña, habitante de la colonia Santa Cecilia. “Hasta en eso tenemos que pagar los platos rotos. Los plebes no pueden ni tampoco salir a hacer deporte. Sabrá que respirarán cuando andan corriendo en los campos”, añadió Rosario Garcés, una vecina de la colonia Honorato Pino.