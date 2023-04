Provoca fentanilo una crisis de salud: Blanca Acosta

NOGALES.- Alrededor de 180 casos por sobredosis de fentanilo se registraron durante los tres primeros meses del presente año, en Nogales, Arizona, según cifras dadas a conocer por el Teniente Bermúdez del Departamento de Policía, en dicha ciudad fronteriza, informó Blanca Acosta.

La directora ejecutiva de Circle of Peace (Círculo de Paz), que es una organización sin fines de lucro e integrante del Consejo Binacional de Salud, considera que el problema del fentanilo es una crisis de salud que está permeando todos los aspectos del tejido social en ambas comunidades hermanas de Nogales.

Comentó que, en Nogales, Sonora, aunque no cuenta con estadísticas oficiales, tiene del conocimiento que también está teniendo un repunte el consumo de esta droga, estimulado por su bajo costo, por lo que se estima que el problema es también fuerte ya que se están presentando sobredosis fatales.

La afectación por la presencia del fentanilo en las calles está alcanzando tanto a jóvenes como adultos e incluso a niños que son expuestos accidentalmente, señaló.

Muchas de las veces, dijo, las personas que compran drogas no están conscientes que están consumiendo fentanilo ya que son mezcladas con opioides sintéticos o “crystal” (metanfetaminas).

Blanca Acosta, aseguró que hay mucha preocupación de este flagelo de la sociedad en ambos lados de la frontera y por eso están colaborando mutuamente a través del Comité Binacional donde participan entidades afines a la salud, incluyendo mental, porque el problema es preocupante.

Opinó que incluso este problema empieza a asimilarse por parte de la sociedad, ya que la misma está perdiendo su capacidad de asombro al ver constantemente en las calles como algo “normal” gente tirada o acostada en las banquetas sin ningún pudor, en ambos lados de la frontera.

Es palpable, observó, que cada vez hay más personas en situación de calle con enfermedades mentales y de la piel, derivadas por el abuso en el consumo del fentanilo y otras drogas, que aleatoriamente provocan sobredosis y fatalidades.

Más que culparse entre sí los gobiernos de ambas naciones, por este problema, declaró, es necesario dejar de lado estigmas y abordar el tema con acciones que redunden en pro de las personas que están pasando por esta problemática ya que además trastocan otras áreas sensibles de las comunidades, principalmente en la desintegración familiar y violencia.

Ejemplificó que, en Nogales, Arizona, ya las autoridades policiacas están preparadas con un kit de uso público, de Naloxona, que es una medicina que revierte rápidamente una sobredosis de opioides, pero desafortunadamente en México se maneja como una sustancia controlada.

No se me hace justo que en Arizona (Nogales) podamos rescatar de morir a las personas y no en Nogales, Sonora, por falta de acceso a este medicamento. Debemos retirar el estigma que existe alrededor del uso de drogas para poder alcanzar a los usuarios y darles tratamiento e intervención apropiada”,