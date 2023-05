Piden a migrantes no confiar en "coyotes"

NOGALES, Sonora.- Con la premisa que los migrantes solicitantes de asilo eviten las penurias de viajes desde sus lugares de origen, entre ellas ser víctima de “coyotes”, la aplicación del CBP One se está adecuando para facilitar sus tramitologías, convergieron funcionarios de la CBP y DHS, respectivamente, vía Zoom.

Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), manifestó que a través de la aplicación CBP One se están expandiendo las posibilidades para la elegibilidad de asilo.

Pero a raíz de la anulación del Título 42 y que se reinstaló el Título 8, indicó, también se reducirán las oportunidades de asilo para los migrantes que sean detenidos intentando cruzar ilegalmente, con al menos 5 años para poder reingresar, sin ningún beneficio migratorio y hasta posibilidad de enfrentar enjuiciamiento por reiteración.

Con el Título 8 se está maximizando el recurso de la repatriación acelerada en la frontera para deportar a todas las personas que no establecen una base legal para permanecer en territorio estadounidense, externó.

También amplió que están en proceso de crear centros de procesamiento, donde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) van a apoyar a migrantes por vías legales, no sólo a Estados Unidos, sino para países socios como Canadá y España.

Nuestro plan involucra una expansión récord de los canales legales, para que las personas que quieren venir a Estados Unidos, tengan opciones seguras y coordinadas para hacerlo, y una de ellas es a través de la aplicación”, comentó.

DESINFORMACIÓN

Jesús Sánchez, subdirector de operaciones de campo, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, coincidió con Nuñez-Neto en el sentido de que se están obteniendo los resultados esperados y se encuentran optimistas de que así continúe.

Concordó que los “coyotes” (traficantes de personas) continuarán con sus campañas desinformativas, haciendo correr falsos rumores para que hagan tan peligrosos viajes.

Así también los funcionarios aseguraron a los migrantes de que la frontera no está abierta y advirtieron que el intentar cruzar ilegalmente tendrá que afrontar serias consecuencias y por lo tanto es mejor no dejarse embaucar y tratar de solicitar el asilo a través de la CBP One, sin arriesgar sus vidas y las de sus familias.

LOS QUE PASAN… Y LOS QUE NO

Durante la presente semana:

• Se ha admitido a alrededor de mil personas diariamente, a través de la CBP One, procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, puntualizó.

• El promedio de la Patrulla Fronteriza es de 4 mil encuentros diarios.

• EU expulsó a más de 11 mil personas de 30 países distintos.

• Este grupo incluye a más de mil 100 venezolanos, nicaragüenses y cubanos que fueron regresados a México tomando como base el Título 8.

FUENTE: DHS