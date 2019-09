Pide alcalde investigar malos tratos en albergue

NOGALES, Sonora.- Una investigación por Contraloría y por Derechos Humanos pidió el presidente municipal tras una denuncia de supuestos malos trastos en el albergue de DIF.



Jesús Antonio Pujol Irastorza anunció que se mandaron hacer auditorías en esta área para que revisen la situación real y dependiendo de los resultados se emprenderán las acciones correspondientes.



"Estamos haciendo investigaciones propias por medio de Contraloría y ya veremos qué hacer", reiteró.



El alcalde dijo que primeramente deben cerciorarse que la denuncia sea cierta y no algún chisme, por lo que se hará una investigación a fondo y de encontrar irregularidades, deslindarán responsabilidades.



Días atrás se reportó a las autoridades locales la fuga de seis menores, además de difundirse un video donde un niño aseguraba entre otras cosas que eran maltratados.



Familias laborando



El presidente municipal descartó que en la Administración municipal se incurra en nepotismo, asegurando que hay integrantes de familias laborando, pero no incurren en estas responsabilidades.



Indicó que si la persona es capaz de atender el puesto que ocupa, no ve un problema si no hay nada en contra de la ley.



"Ahora si vas a meter a alguien nomás porque es familiar o pariente no se vale", añadió.