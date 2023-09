Nogales: Fallece migrante hondureño que soñaba con cruzar a EU

NOGALES, Sonora.- Tras permanecer poco más de un año en esta frontera, a la espera de recibir una oportunidad de asilo en Estados Unidos, ayer por la madrugada falleció el migrante hondureño Jefferson Francisco Roches Cayetano, a la edad de 30 años, mientras era operado en el Hospital IMSS Bienestar.

Apenas unos días antes, el finado narró que provenía de Trujillo Colón, de la zona de Santa Fe, Honduras, de donde venía huyendo de la crueldad de los desplazamientos étnicos y la violencia en su País, desde marzo del año pasado, llegando a Nogales el 13 de septiembre del 2022.

Soy solicitante de asilo político desde que llegué, pero no se me ha brindado esa oportunidad aún, principalmente porque no tengo familiares o alguien quien responda por mí o me reciba allá en Estados Unidos”, dijo la semana pasada.