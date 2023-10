Migrantes en Nogales plasman su sentir en servilletas y pinturas

NOGALES.- Ya sea en bordado de servilletas, en pinturas (lienzos de papel o mantas), o murales dentro de las instalaciones, migrantes que se encuentran en el albergue de la Casa de La Misericordia y de Todas las Naciones, plasman su sentir o vivencias durante su búsqueda del “sueño americano”.

Alma Angélica Macías Mejía, directora del refugio, manifestó esta actividad la realizan tanto mujeres como hombres y, muchos de esos trabajos son comprados por personas de Estados Unidos que visitan el albergue los cuales se conmueven de los mismos que consideran obras de arte.

Yo nunca había visto que los hombres bordaran servilletas y aquí lo hacen. Es como una terapia que les ayuda bastante a expresar lo que están viviendo o sintiendo para descargar sus emociones o traumas.

Mientras están bordando” exteriorizó, “como que su mente la ocupan en cosas buenas, además que el trabajo que están haciendo se les paga por ello, generalmente cuando vienen los americanos”.

De hecho, asentó, hay en Estados Unidos una organización de migrantes –que ya lograron cruzar- los cuales estuvieron en este albergue y siguen haciendo bordados y pinturas en ese País, e incluso realizan exposiciones y venden sus productos.

Resaltó que hay una muchacha a la que le está yendo muy bien porque realiza diseños que no son convencionales (no sólo figuras simples), ya que les “inyecta” algo de arte abstracto pero muy sensible.

Por este albergue han pasado muchas personas que descubren sus cualidades innatas, en muchas áreas, no solamente artísticas, y que no sabían que tenían ese potencial por estar absortos en los terribles episodios que vivían en los lugares de donde vienen huyendo.

Y aquí como que van sacando sus miedos y traumas desarrollando de ese talento. Nos da gusto y ellos se sienten útiles, porque hasta sonríen sin temor. Eso conmueve mucho. Van un mundo de ilusiones intrínsecas en esos trabajos”, expresó.

Macías Mejía también narró a grandes rasgos la historia de “Wendy”, una mujer salvadoreña que plasmó en una servilleta todo el calvario que sufrió, ella sola con su pequeño hijo, hasta llegar a Estados Unidos, ya que incluso había sido deportada con las leyes anteriores y bajo la aplicación del CBP One logró, por fin, llegar.