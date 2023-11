Largas filas en garitas son por temporada alta: cónsul de México en Nogales

HERMOSILLO, Sonora.- Las filas de hasta tres horas que hacen los turistas en las garitas de Nogales para cruzar a Estados Unidos es normal porque es temporada alta, aseguró Marcos Moreno Báez, cónsul general de México en Nogales.

El funcionario federal señaló que el flujo vehicular que va de Nogales hacia Estados Unidos, se ha exacerbado en las últimas fechas, pero es un tema que les corresponde a las autoridades en la materia.

Marcos Moreno Báez,

cónsul mexicano en Nogales, Arizona.

En Nogales los flujos continúan normal, ahí hay un trabajo, entiendo muy estrecho, no solamente entre las autoridades federales, sino también incluso entre las alcaldías de ambos nogales, hay una comunicación efectiva y ahí sí el Consulado de México como de Estados Unidos nos coordinamos para facilitar esas reuniones”, indicó.

Entre ambos países, dijo, hay muchos temas que generan una agenda nutrida, entre los que destacan el fentanilo y el tráfico de armas, y en los que ambos trabajan para erradicarlos.

“Hay acciones contra fentanilo, la Sedena continúa con una campaña muy puntual para atacar este problema, no se origina en México pero como representación es coordinarnos con las autoridades de Estados Unidos para no perder ese canal de comunicación que ayuda mucho al momento de generar proyectos o iniciativas que puedan mitigar no sólo problemas de fentanilo sino también de armas”, subrayó.

Los gobiernos de Sonora y Arizona, así como México y Estados Unidos, dijo, mantienen una buena relación y trabajan coordinados también en el tema de migración, que este año se diversifica con la llegada de africanos.

A la fecha no hemos tenido ningún incidente, el Gobierno de Sonora ha ayudado a mitigar problemas, hay un canal de comunicación entre instancias que colaboran al respecto y eso ha permitido que fluya de manera normal”, resaltó.

En lo que respecta a migración mexicana, añadió que la semana pasada en Nogales se registró una reducción de 12%, al atender entre 150 y 250 personas en situación de movilidad en Arizona, en su mayoría del Estado de Guerrero.

