Falla pick up, choca y termina volcado

NOGALES, Sonora.- Un pick up cargado con diversas verduras se apagó en lo alto de una calle pronunciada, luego derrapó en reversa, impactó un vehículo y posteriormente volcó en las vías del tren.



Fue alrededor de las 08:00 horas cuando alertaron a la línea de emergencias que al final de la calle Jesús García y camino a Mascareñas se había suscitado un choque y que un auto había volcado.



De acuerdo con el informe de Tránsito Municipal el carro colisionado fue un pick up Nissan Estaquitas, color blanco, con placas VD80932 de Sonora, que era conducido hacia el Norte por José "N.", de 27 años.



Los hechos ocurrieron cuando el pick up en el que viajaban dos trabajadores subía la loma para ingresar a la calle Jesús García, donde se apagó el motor y luego derrapó en reversa por la tierra suelta.



Las autoridades indicaron que sin control avanzó unos metros y chocó el guardafango de un auto sedán, de color gris, que era manejado por una mujer, para continuar avanzando hacia abajo.



Finalmente el Nissan Estaquitas se desvió hacia la derecha, donde cayó en un pequeño desnivel para posteriormente quedar volcado sobre su costado izquierdo a la orilla de las vías del tren.



Los mismos ocupantes del vehículo siniestrado recuperaron las cajas y costales de tomate, cebolla y chiles que llevaban para entregar a comercios de la ciudad sin que se presentaran personas lesionadas.