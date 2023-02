Eli tiene dos carreras y aún así se le dificulta conseguir empleo

NOGALES.- Es muy frustrante estudiar tanto tiempo y luego no conseguir un empleo, por estigmatizaciones sociales o laborales, declaró Eli Yosef Maldonado Heredia, mientras se acomodaba en su silla de ruedas.

El joven de 24 años de edad, quien a pesar de contar con dos carreras profesionales (Técnico en Seguridad, Higiene y Protección Civil, además de Licenciado en Política y Proyectos Sociales), considera que no le dan trabajo, por su discapacidad.

De por sí ya la vida es difícil para una persona discapacitada, por los estigmas sociales; pero es más frustrante contar con carrera profesional y no poder trabajar”, comentó.

Durante la “Décima Feria del Empleo” realizada ayer en la Universidad Binacional, en la que se ofrecieron al menos mil 500 vacantes de los más diversos sectores productivos y de servicios, en Nogales, comentó que esperaba tener mucha suerte y conseguir un trabajo digno.

Desde temprana hora, Eli Yosef, dijo que hizo fila para poder ingresar al evento, con el objetivo de poder aplicar en las empresas que considera con mayor posibilidad de ser contratado.

“Básicamente no he encontrado nada porque la mayoría de las empresas no se adecuan todavía a la inclusión, sabiendo que en la ley tienen esas prestaciones, por parte del Gobierno y que les otorga ciertos beneficios. Pero no se han atrevido a hacerlo. No porque sean malas personas.

Quiero creer que les cuesta dinero y no tienen tantos recursos para adecuarse. Yo necesito trabajar para poder tener seguridad social y prestaciones, pensando en mi futuro y vejez. Para eso me preparé. Puedo demostrar que soy útil a cualquier empresa”, destacó.

Maldonado Heredia, residente de la colonia San Miguel, comentó que como proyecto universitario hizo un trabajo tendiente a la concientización sobre un modelo de intervención donde las empresas tengan esa inclusión.

Eli Yosef manifestó que sus prácticas profesionales de Licenciatura, las realizó en Seguridad Pública Municipal, aplicando el modelo de su proyecto de inclusión para personas con discapacidad, en áreas laborales y educativas.

Agregó, con jovialidad y seguro de sí mismo, mientras hacía una señal de optimismo con los pulgares de ambas manos, que lo único que pide es “piso parejo” y que las empresas apliquen lo que la ley ya prevé.